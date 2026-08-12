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台灣大收購精誠資訊溢價29.5%！每股184.5元 建立深度ICT策略聯盟

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣大哥大今日召開董事會，決議透過全資子公司台信電訊公開收購精誠資訊普通股，目標增持至少39%股權。記者馬瑞璿／攝影
台灣大哥大今日召開董事會，決議透過全資子公司台信電訊公開收購精誠資訊普通股，目標增持至少39%股權。記者馬瑞璿／攝影

台灣大哥大今（12）日召開董事會，決議透過全資子公司台信電訊公開收購精誠資訊普通股，目標增持至少39%股權。台灣大哥大為精誠資訊最大單一法人股東，已持有11.86%股權，加上本次由全資子公司「台信電訊」公開收購之至少39%股權，總持股將上升至50.86%以上。

台灣大表示，此次收購目標是希望在人工智慧（AI）時代，主導精誠資訊與台灣大企業服務的深度ICT策略結盟，透過資訊IT與電信CT全面整合，創造「跨售」、「AI」與「區域化」三大綜效，目標倍增資服產業的市占率，經營團隊評估首年就能大幅提升綜效，為台灣大每股獲利（EPS）增長帶來挹注，並在後續逐年墊高效益，為股東創造最大長期利益。本案將為參與應賣的精誠資訊股東，創造「高溢價」、「增多元」與「升流通」等三大利益，此結合將為產業帶來更公平、多元的競爭環境。

本次公開收購對價為，應賣1股精誠資訊普通股，可換取台灣大哥大普通股0.84股及現金92.5元，若以台灣大哥大及精誠資訊今日收盤價計算，相當於每股收購價約當184.5元，溢價約29.5%，並超過其股價歷史最高172.5元，以近一季平均收盤價計算，溢價約32.5%，以近半年平均收盤價計算，溢價約38.5%。本次目標取得至少39%、最高58%精誠資訊股權，全案收購價金為195.8億元至291.3億元。

本次收購所需股票對價總數為台信電訊持有之台灣大哥大普通股8918萬6829股到1億3263萬6822股（約占台灣大哥大2.4%至3.6%股權），現金對價總額為98.21億元到146.06億元，將以自有資金及台灣大哥大集團內關係人借款支應。

台灣大哥大科技電信三大成長引擎近期高速運轉，營運屢創新高，2026年截止7月EPS達3.32元，年增23%，為電信業每股獲利王；累計營收1,153.8億元，合併營業利益140.0億元，年增16%，稅後純益100.9億元，年增24%；2025年度配發現金股利每股約4.74元，為2020年以來新高。

若參與應賣數量達精誠資訊39%股權（加計台灣大哥大目前持有精誠資訊11.86%股權後，綜合持股將超過50%）且公平交易委員會不禁止結合，本次公開收購即為條件成就，但公開收購上限股權比例為58%，本次公開收購期間為2026年8月18日至10月6日止。

本次公開收購截至目前為止已取得精誠三大股東與董事長共識，出具應賣承諾書，合計股份超過10%，表達對本收購案的支持，詳細條件載於公開收購說明書。

台灣大哥大晚上舉行重大訊息記者會，由總經理林之晨說明公開收購精誠資訊。記者季相儒／攝影
台灣大哥大晚上舉行重大訊息記者會，由總經理林之晨說明公開收購精誠資訊。記者季相儒／攝影

台灣大哥大晚上舉行重大訊息記者會，由總經理林之晨（左二）說明公開收購精誠資訊。記者季相儒／攝影
台灣大哥大晚上舉行重大訊息記者會，由總經理林之晨（左二）說明公開收購精誠資訊。記者季相儒／攝影

精誠 台灣大 溢價

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