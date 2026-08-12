和碩今年伺服器拚成長逾十倍 2年內躍升公司前三大業務

和碩（4938）對今年營運持續釋出正向看法，預期今年伺服器業務表現將優於原先預期，不僅年成長十倍目標非常有把握達成，且成長幅度更有機會超越十倍，預期未來1～2年內伺服器營收規模將可望成為和碩前三大事業部門。

針對後續營運展望，和碩表示，伺服器業務在客戶針對GB300、B200／B300等產品線拉貨推動下，不僅可望看到逐季成長動能，且全年相關業績表現更可望超越原先預期的年成長十倍表現。

至於在其他產品線部分，筆電將可能受到CPU、記憶體缺貨、漲價效應，影響出貨動能，另外遊戲主機及平板電腦等相關業績亦將可能有所下滑，通訊產品部分，第3季將進入出貨旺季，預期客戶端的Pro版本機種將會先行開始供貨，其他版本則預期將在明年第1季推出。

觀察伺服器業務上，和碩指出，AI伺服器業務訂單動能相當明確，且預期GB300系列產品線生命周期將可望延續到明年，公司也開始替Vera Rubin新產品提前作準備，預期未來1～2年內，伺服器業務將可望成為和碩前三大的產品線。

和碩公告今年第2季財報，單季稅後純益44.88億元，相較去年同期大幅成長1,463.8％，每股純益1.68元，推動今年上半年稅後純益達60.39億元，年成長幅度超過三成，當中主要業績成長動能來自AI伺服器、PC、筆電及遊戲主機等相關產品線出貨同步上升。