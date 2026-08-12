華碩：全年伺服器營收目標上修 年增至150%以上

AI伺服器強勁成長，華碩今天表示，以目前掌握的訂單能見度來看，下半年伺服器成長動能將延續，將今年伺服器全年營收年增目標，由先前預估的100%，進一步上修至至少150%。為支撐未來2至3年的訂單與營收成長動能，華碩「糧草先行」通過總額達25億美元的籌資案。

華碩今天召開法說會，第2季品牌合併營收新台幣2410.56億元，季增24%，年增39%，創單季新高本期淨利190.48億元，季增94%，年增94%，毛利率16.5%，優於上季的13.8%與去年同期的12.4%，單季每股盈餘高達25.6元，為單季新高。

其中，第2季伺服器營收年增幅度達200%，展現高成長。

華碩指出，第3季3大主力產品線預計都能達到不錯的成長，PC事業預計季增15%至20%，年增超越20%。零組件事業預估季增5%至10%，年增持平；伺服器事業預計季增10%至15%，年增則預期有150%以上的強勁年成長。

華碩共同執行長胡書賓表示，以目前掌握的訂單能見度來看，下半年伺服器成長動能可望延續，加上新平台推出及核心客戶拓展，對全年展望更具信心，將今年伺服器營收年增目標，由前次預估的100%，進一步上修至至少150%。

華碩表示，預期第3季營收及營運成長動能將持續創高，訂單能見度良好。

華碩並指出，為支撐未來2至3年的訂單能見度與營收成長動能，本著「大軍未動、糧草先行」的理念，董事會通過兩項資本市場籌資議案，提前為營運及財務資源做更充分的準備。包括發行海外無擔保轉換公司債15億美元、以華碩所持有的長期投資「研華」股權，發行10億美元的海外無擔保交換公司債。