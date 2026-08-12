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科技股長線有戲？鉅亨買基金：高成長伴隨高波動

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
鉅亨買基金表示，長期投資人不宜因短期波動輕易離場，錯失良機；若無法承受科技股劇烈震盪，則可選擇產業更分散的美國股票基金，除了降低波動，也能兼顧長期成長機會。聯合報系資料照
鉅亨買基金表示，長期投資人不宜因短期波動輕易離場，錯失良機；若無法承受科技股劇烈震盪，則可選擇產業更分散的美國股票基金，除了降低波動，也能兼顧長期成長機會。聯合報系資料照

近期全球股市宛如坐上雲霄飛車，千點狂飆後又大幅重挫，尤其韓股、費城半導體指數以及台股的震盪更是劇烈，讓投資人直呼吃不消，甚至懷疑牛市是否結束。「鉅亨買基金」表示，這波修正主要集中在科技與半導體市場，但AI長線成長趨勢並未改變，長期投資人不宜因短期波動輕易離場，錯失良機；若無法承受科技股劇烈震盪，則可選擇產業更分散的美國股票基金，除了降低波動，也能兼顧長期成長機會。

此次修正的一大特徵，就是「跌得很集中」。鉅亨買基金觀察6月22日至7月31日這波震盪較明顯期間主要市場表現，韓國KOSPI與費城半導體指數均下跌約22.7%，台股下跌11.5%，那斯達克僅跌約3%；反觀道瓊與標普500因產業分布較多元，科技股之外還涵蓋金融、醫療、消費、工業等產業，這段期間反而分別上漲1.5%及0.2%。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，這波下跌並非全面性，反而是集中在科技與半導體曝險較高的市場，主要是市場重新檢視AI資本支出、晶片需求及科技股評價，資金優先調節科技與半導體曝險較高的市場，因此科技權值股比重較高的市場，震盪自然更為明顯。

「科技股的高成長本來就伴隨高波動。」張榮仁表示，科技與半導體股價高度反映市場對未來的期待，因此當AI、晶片需求及企業獲利前景看好時，股價往往提前反映成長；但當市場開始下修預期，估值也會快速修正，形成漲得快、跌得也深的特性。從長期數據來看，費城半導體指數年化報酬率達16.6%，但波動度也高達37.3%；那斯達克年化報酬率12.6%，波動度也有23.6%，顯示高成長與高波動往往相伴而行。

面對市場修正，鉅亨買基金統計1994年至2026年主要指數跌幅達20%後重返前高時間，道瓊平均約1.9年、台股約2.2年、標普500約2.8年，那斯達克約2.9年、費半約3.3年；若觀察中位數，那斯達克僅約0.3年、費半約1.2年。張榮仁認為，這顯示多數修正的復原速度其實可能遠快於極端熊市，若因短期震盪急著離場，反而可能把帳面波動變成實際損失。

張榮仁提醒，投資人不應因近期震盪就輕易離開市場，而應依自身風險承受度選擇適合的配置。看好AI與科技長期趨勢者，可透過與科技及半導體密切的台股基金或全球科技基金掌握成長機會；若難以承受劇烈波動，則可選擇產業更分散的美國股票基金。若不知如何配置，也可善用「強勢王」的「一軍大聯盟」投組方案，其集結美國股票、台股及全球科技等優質基金，在追求報酬的同時分散風險，能讓投資更得心應手。

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