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先進製程權利金年增近四倍 M31：布局逐步進入收成期

聯合報／ 記者簡永祥／即時報導
M31先進製程權利金年增近四倍， 公司布局逐步進入收成期。圖／M31提供
M31先進製程權利金年增近四倍， 公司布局逐步進入收成期。圖／M31提供

全球矽智財領導供應商円星科技（M31 ）於今日（8/12）召開法人說明會，公布2026年第2季合併營收新台幣4.22億元，季增6.9%。前季遞延的北美指標性企業先進製程大型專案於本季順利認列，加以費用優化，讓營運由前一季每股虧1.18元大幅收斂至0.06元，明顯改善。M31也於8月5日董事會通過引進信驊科技為策略投資人，雙方將聚焦AI伺服器及高速介面IP等領域深化合作，標誌M31生態系布局邁入新階段。

在製程布局方面，M31第2季16奈米以下先進製程授權金收入占比達67.4%，為主要營收來源，顯示市場對高階製程IP需求維持強勁。雖然客戶開案重心持續往先進製程推進，但由於先進製程專案從技術驗證、商務協商到最終簽約及營收認列所需時間較長，相關需求尚未完全反映於目前營收表現。

在權利金方面，雖然第2季權利金占營收比重較前一季下滑0.4個百分點至17.8%，但權利金絕對金額仍較前一季成長4.7%。若以年對年表現觀察，今年上半年權利金收入絕對金額較去年同期成長約20%，其中16奈米以下製程權利金收入更大幅成長近四倍，占整體權利金收入比重已突破三成，反映公司多年來投入先進製程平台的成果已逐步進入收成階段。隨著更多客戶年底陸續進入量產，預期先進製程權利金將有效驅動未來營運成長。

M31表示，本季除了先進製程權利金收入持續成長外，公司近期也迎來重要策略夥伴合作進展，進一步拓展產品線與市場布局。

円星科技總經理張原熏表示，信驊長期以來即為M31重要合作夥伴，雙方自2017年展開合作以來，合作範圍已涵蓋BMC晶片及3D相機等多項應用，並建立深厚合作基礎。此次信驊參與公司私募，除進一步深化雙方策略夥伴關係外，也有助於未來在伺服器相關晶片及高速介面IP領域拓展更多合作機會。隨著AI伺服器、資料中心及高速互聯需求持續成長，公司也積極投入PCIe Gen6、112G SerDes等高階IP開發，期望透過技術、客戶及市場資源的互補優勢，共同掌握AI、高效能運算（HPC）及雲端基礎設施帶來的新一波成長機會。

此外，M31的客戶結構也持續升級，目前客戶群已涵蓋大型系統業者、AI晶片開發商及AI晶片新創企業，顯示公司於全球AI半導體生態圈的布局持續深化。展望下半年，M31經營團隊看好美國、中國及台灣市場需求同步成長，並持續掌握AI、高效能運算及先進製程帶來的發展機會，全年雙位數成長目標維持不變。

先進製程 布局 矽智財

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