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鴻海斥資10億元取得郭台強旗下土城工業區土地 朝光通訊等產業發展
鴻海（2317）12日公告，董事會通過向鑫鴻國際投資股份有限公司購置位於新北市土城區中山路28號土地及地上物，交易金額為新台幣10億元（不含相關稅費及交易成本）。
本次交易標的為新北市土城區沛陂段388地號土地，土地面積約5,008.52平方公尺（約1,515坪），使用分區為乙種工業區，建蔽率60%、容積率210%。
本次交易，公司委託兩家專業不動產估價師事務所進行估價。冠宏不動產估價師事務所以土地開發分析法及比較法評估，估價結果約為新台幣10.41億元，每坪約68.68萬元；CBRE不動產估價師聯合事務所以土地開發分析法及比較法評估，估價結果約為新台幣10.11億元，每坪約66.7萬元。
依據估價報告及相關開發條件分析，基地重建開發後，地上可規劃廠辦面積約3,182坪至6,364坪。公司評估，該基地之地理位置及土地規模符合未來營運發展及空間規劃需求，後續將朝光通訊產業、超精密模具及精密成型等相關業務發展方向進行整體規劃。
本案賣方鑫鴻國際投資股份有限公司負責人郭台強先生，與本公司主要股東具有二親等以內血親關係，依據「證券發行人財務報告編製準則」及國際會計準則 IAS 24 相關規定，本交易依法認定為關係人交易，並依規定辦理審議及資訊揭露程序。
本次土地取得，將有助於集團在新北市中長期營運布局及產能發展規劃，強化未來產業發展及空間配置彈性。
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