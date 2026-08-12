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鈺祥法說會／看旺再生濾網挹注下半年營運飆

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
鈺祥董事長暨總經理莊士杰。記者李珣瑛／攝影
鈺祥董事長暨總經理莊士杰。記者李珣瑛／攝影

鈺祥（7909）董事長暨總經理莊士杰12日表示，受惠於半導體先進製程全球擴產浪潮中的成長布局，加上領先業界推「再生濾網租賃制」，除看旺下半年，並將開啟中長期五年高成長軌道。

全球先進製程微污染防治（AMC）濾網龍頭鈺祥，今天舉行2026 年上半年法人說明會。

莊士杰表示，受惠於晶圓代工龍頭客戶先進製程新廠持續擴建，加上先進封裝與記憶體大廠對高階濾網的強勁需求，預期 2026 年營收可望呈現逐月攀升態勢。展望中長期五年營運，隨著大客戶未來數年先進製程新建廠區陸續啟動，且全球半導體產業資本支出持續走高，鈺祥預期未來五年營收將緊扣客戶建廠與擴產步伐，實現每年穩健成長；並將持續優化產品組合，設定再生濾網營收貢獻超越50%，引領整體毛利率穩步提升，創造長期股東價值。

2奈米建廠潮點火！首創「再生濾網租賃制」穩固先進製程絕對領先優勢晶圓大客戶先進製程新廠的建置腳步，已成為驅動鈺祥一次性與再生型濾網成長的強勁引擎。為此，鈺祥即將推出領先業界的「再生濾網租賃制」，不僅能大幅提升既有廠區的再生濾網市占率，更將進一步穩固公司於 2 奈米以下先進製程新建廠濾網的絕對領先地位。隨著下半年再生濾網業務加速推進，預估今年底再生濾網營收占比將穩站雙位數以上，驅動 2026 年底毛利率強勁邁向歷史新高。

同時，鈺祥將發揮「TQCDS」五大核心優勢：在技術（Technology）上具備獨家 R8+ 高階再生技術，濾網可重複使用 9 次以上；在品質（Quality）上提供最佳潔淨解方，確保客戶先進製程良率穩定；在成本（Cost）上發揮規模經濟效益，提供最高性價比的解決方案；在交期（Delivery）上落實在地化生產與極短交期，強化供應鏈韌性；在服務（Service）上則具備充足產能與人員配置，能即時回應客戶需求。

鈺祥積極響應半導體客戶對供應鏈減碳與減廢的嚴格需求，低碳再生型濾網已成為客戶實現淨零碳排目標的關鍵供應鏈環節，更是守護半導體先進製程良率的防衛型必備耗材；其循環使用次數越多，減排與減廢的效益便越顯著。公司持續攜手客戶打造終極環保雙贏，推動「從一次性到再生型濾網的 ESG 與 TCO（總持有成本）雙重革命」。透過首創之「潔淨空氣訂閱制（CaaS, Clean Air as aService）」，鈺祥成功將一次性耗材銷售轉化為具高黏著度與高毛利的經常性服務收入，帶動再生型濾網的營收貢獻持續攀升。

展望未來五年，鈺祥將緊隨客戶先進製程擴廠進度，全力導入永續潔淨供應鏈，設定中長期營收維持穩健成長，並以再生型濾網營收占比衝上 50% 以上為目標，持續優化產品組合並推升整體毛利率。憑藉在 5 奈米以下先進製程高達80% 以上的絕對市占率，鈺祥將持續穩固「最純粹先進製程潔淨方案供應商」的龍頭地位，隨營收規模擴大展現強勁獲利動能，並維持穩健的季配息政策，為股東創造長遠價值。

法說會 晶圓代工 半導體

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