IKKA董事會通過投資毅金精密 強攻日本人形機器人國家隊商機

IKKA-KY（2250）12日公告2026年第2季合併財報，合併營業收入為15.7億元，合併每股盈餘為0.84元，下半年獲利將逐季增長，返回昔日的獲利榮景。另外今日董事會也通過派息3元，以近期的股價來看，殖利率約5%。

IKKA今日亦同步公告董事會通過投資機器人手臂及粉末金屬的毅金精密，計劃取得近20%的股權。主要著眼於毅金精密具備高精度金屬齒輪製造能力，同時擁有機器手臂零組件製造組裝的量產工藝；IKKA本身則長期深耕精密塑膠射出與塑膠齒輪技術，雙方可望形成「金屬齒輪、塑膠齒輪及機器人組裝」的互補布局，將既有汽車零組件製造能力延伸至機器人關節、驅動及減速機相關應用。

由於黃仁勳日前參訪日本，積極部署日本在自動駕駛跟人形機器人的領域。而日本政府近期也不約而同成立國家人形機器人製造團隊，積極發展人形機器人發展。IKKA為日本公司，將有機會爭取參與日本政府所發起的日本人形機器人相關商機。除了機器人零組件以外，IKKA也跟日本Tier 1廠商合作正在開發AI 伺服器散熱相關液冷系統中的分歧管。

在汽車領域方面，IKKA已將強化塑膠PBT應用於汽車電子駐車煞車系統（EPB）零組件。PBT本身具有低吸水率、尺寸穩定性及電氣絕緣等特性，經玻璃纖維強化後，可進一步提升剛性、耐熱性與抗變形能力，改善一般塑膠材料在熱變形、尺寸收縮及長期負載下可能面臨的限制。從機器人應用來看，PBT並非全面取代金屬齒輪，而是有機會切入中低負載齒輪、輔助傳動等機械結構件。並搭配毅金精密之金屬齒輪用於高扭矩核心齒輪，形成整合式齒輪解決方案。

日本汽車零組件廠跨足機器人與自動化已有電裝、愛信等先例，主要是將汽車產業累積的精密加工、傳動技術與量產能力，延伸至工業自動化及機器人應用。隨日本缺工問題加劇，相關需求可望持續成長。

展望未來發展，IKKA原有汽車零件客戶涵蓋日本汽車供應鏈，結合毅金精密的金屬齒輪及機器手臂組裝能力，將有機會縮短機器人產品驗證與量產導入時間，並降低單一汽車市場景氣循環對營運的影響，對於公司未來發展將有正面助益。