快訊

美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

3天前醫師已預告…陳盈潔離世享壽72歲 後事安排曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

IKKA董事會通過投資毅金精密 強攻日本人形機器人國家隊商機

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

IKKA-KY（2250）12日公告2026年第2季合併財報，合併營業收入為15.7億元，合併每股盈餘為0.84元，下半年獲利將逐季增長，返回昔日的獲利榮景。另外今日董事會也通過派息3元，以近期的股價來看，殖利率約5%。

IKKA今日亦同步公告董事會通過投資機器人手臂及粉末金屬的毅金精密，計劃取得近20%的股權。主要著眼於毅金精密具備高精度金屬齒輪製造能力，同時擁有機器手臂零組件製造組裝的量產工藝；IKKA本身則長期深耕精密塑膠射出與塑膠齒輪技術，雙方可望形成「金屬齒輪、塑膠齒輪及機器人組裝」的互補布局，將既有汽車零組件製造能力延伸至機器人關節、驅動及減速機相關應用。

由於黃仁勳日前參訪日本，積極部署日本在自動駕駛跟人形機器人的領域。而日本政府近期也不約而同成立國家人形機器人製造團隊，積極發展人形機器人發展。IKKA為日本公司，將有機會爭取參與日本政府所發起的日本人形機器人相關商機。除了機器人零組件以外，IKKA也跟日本Tier 1廠商合作正在開發AI 伺服器散熱相關液冷系統中的分歧管。

在汽車領域方面，IKKA已將強化塑膠PBT應用於汽車電子駐車煞車系統（EPB）零組件。PBT本身具有低吸水率、尺寸穩定性及電氣絕緣等特性，經玻璃纖維強化後，可進一步提升剛性、耐熱性與抗變形能力，改善一般塑膠材料在熱變形、尺寸收縮及長期負載下可能面臨的限制。從機器人應用來看，PBT並非全面取代金屬齒輪，而是有機會切入中低負載齒輪、輔助傳動等機械結構件。並搭配毅金精密之金屬齒輪用於高扭矩核心齒輪，形成整合式齒輪解決方案。

日本汽車零組件廠跨足機器人與自動化已有電裝、愛信等先例，主要是將汽車產業累積的精密加工、傳動技術與量產能力，延伸至工業自動化及機器人應用。隨日本缺工問題加劇，相關需求可望持續成長。

展望未來發展，IKKA原有汽車零件客戶涵蓋日本汽車供應鏈，結合毅金精密的金屬齒輪及機器手臂組裝能力，將有機會縮短機器人產品驗證與量產導入時間，並降低單一汽車市場景氣循環對營運的影響，對於公司未來發展將有正面助益。

機器人 國家隊 日本

延伸閱讀

安力財報／上半年每股虧損0.66元 拚下半年營運回溫

金興財報／上半年EPS 0.99元 優於去年同期

臻鼎法說會／上半年每股稅後純益達3.55元 看2027年營運續旺

華立財報／上半年每股稅後純益達5.93元 半導體PCB雙引擎

相關新聞

台灣大收購精誠資訊溢價29.5%！每股184.5元 建立深度ICT策略聯盟

台灣大哥大今（12）日召開董事會，決議透過全資子公司台信電訊公開收購精誠資訊普通股，目標增持至少39%股權。台灣大哥大為精誠資訊最大單一法人股東，已持有11.86%股權，加上本次由全資子公司「台信電訊」公開收購之至少39%股權，總持股將上升至50.86%以上。

影／台灣大公開收購精誠資訊 目標持股逾50%

台灣大哥大今（12）日召開董事會，晚間由總經理林之晨宣布，決議透過全資子公司台信電訊公開收購精誠資訊普通股，目標增持至少39%股權。台灣大目前已持有精誠資訊11.86%股權，完成收購後，總持股將達50.86%以上。

科技股長線有戲？鉅亨買基金：高成長伴隨高波動

近期全球股市宛如坐上雲霄飛車，千點狂飆後又大幅重挫，尤其韓股、費城半導體指數以及台股的震盪更是劇烈，讓投資人直呼吃不消，甚至懷疑牛市是否結束。「鉅亨買基金」表示，這波修正主要集中在科技與半導體市場，但AI長線成長趨勢並未改變，長期投資人不宜因短期波動輕易離場，錯失良機；若無法承受科技股劇烈震盪，則可選擇產業更分散的美國股票基金，除了降低波動，也能兼顧長期成長機會。

鴻海斥資10億元取得郭台強旗下土城工業區土地 朝光通訊等產業發展

鴻海（2317）12日公告，董事會通過向鑫鴻國際投資股份有限公司購置位於新北市土城區中山路28號土地及地上物，交易金額為新台幣10億元（不含相關稅費及交易成本）。

鈺祥法說會／看旺再生濾網挹注下半年營運飆

鈺祥（7909）董事長暨總經理莊士杰12日表示，受惠於半導體先進製程全球擴產浪潮中的成長布局，加上領先業界推「再生濾網租賃制」，除看旺下半年，並將開啟中長期五年高成長軌道。

IKKA董事會通過投資毅金精密 強攻日本人形機器人國家隊商機

IKKA-KY（2250）12日公告2026年第2季合併財報，合併營業收入為15.7億元，合併每股盈餘為0.84元，下半年獲利將逐季增長，返回昔日的獲利榮景。另外今日董事會也通過派息3元，以近期的股價來看，殖利率約5%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。