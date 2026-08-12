京元電總座：昔2至3年蓋一廠如今一年要2至3廠 赴美設廠同步評估

IC測試龍頭京元電（2449）總經理張高熏今日出席由SEMI主辦的「AI時代半導體測試與量測產業」記者會後受訪表示，AI競賽已帶給晶片製造業、封測業投資模式改變。他強調，過去大約2至3年才需要新增一座廠的樓板面積，如今已經加速到一年可能需要2至3座廠。換句話說，如果按照廠房空間需求衡量，擴張速度至少已經提高數倍，背後主要就是客戶需求快速增加。

張高熏這次回答是說明京元電因趕不及在苗栗銅鑼科學園區再擴增新高，已先行向承接華映原位於楊梅廠房的資產服務公司，承租廠房並進行改裝，並在近期改掛上京元電招牌，擴大晶圓測試業務。雖然張高熏未透露擴增多少台測試設備，但據調查整體產能已自第2季起增加10%到15%。

張高熏解釋承租園區外廠房擴大測試產能另一個關鍵，則是台灣建廠速度明顯變慢。他說，過去從建築執照到使用執照，不到12個月就能完成；現在若從土地整理一路計算到廠房完工，類似規模工廠已經需要至少24個月。問題甚至不只是成本上升，而是水、電、氣工程、原物料及各類施工人力全面吃緊。

其中尤其值得注意的是，他點出近年大量建廠與AI投資形成的「工程資源排擠效應」。包括大型半導體業者持續擴廠，加上AI帶動其他產業同步增加基礎建設，使台灣施工人力愈來愈稀缺。這代表AI半導體供應鏈目前面臨的瓶頸，已經不只是晶圓產能或設備交期，而開始往土地、廠房、水電氣與營建人力延伸。

因此，公司現在採取的策略不是等訂單確定後才開始找廠，而是持續尋找適合擴充的空間，提前因應客戶需求。

至於美國布局，張高熏表示，目前仍處於規劃階段。記者追問究竟會採取自建新廠或先租用既有廠房，他並未透露，僅表示方案仍在評估，待有較明確結論後再統一對外說明。