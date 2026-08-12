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鴻海法說會／入主夏普10周年 讓夏普成為日本驕傲的品牌
鴻海（2317）12日舉行法說會，針對鴻海入主夏普10周年的展望？該公司發言人巫俊毅表示，2016年的今天，就是鴻海完成注資夏普（SHARP）的那一天，所以今天正是鴻海與SHARP攜手滿十週年的重要里程碑。
巫俊毅說，我們一直都相信，SHARP不只是享譽全球的品牌，也是日本的重要資產，更代表著日本深厚的創新精神與匠心文化。十年前，鴻海相信SHARP；過去十年，我們共同走過改革與轉型；今天，我們依然堅定支持SHARP。
他說，現在鴻海站穩全球最大的ICT製造廠商；在AI蓬勃發展的此時，也是最大的AI伺服器製造商，並透過該公司的3+3+3策略，開拓新的業務領域，這些都是SHARP可以善用的資源。
他指出，未來十年，期待攜手SHARP，開創AI、機器人、電動車、智慧生活等新的成長機會。我們的目標始終如一：讓SHARP再次成為令日本驕傲、讓世界期待的品牌。
例如上星期，SHARP正式發表了最新一代的AI伺服器，就是SHARP與鴻海合作、開拓AI商機的最好示範。他強調，未來將會看到越來越多的合作案例。
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