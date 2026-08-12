智冠集團啟動世代交替 王思淳接任新董座

智冠（5478）科技12日召開董事會，通過重要人事案，由王思淳接任董事長、李殷獎出任總經理，原董事長王俊博卸任董事長職務後，將榮任集團總裁並續任董事。此次人事布局象徵智冠經營傳承邁入新階段，透過有序交棒與專業分工，在既有穩健經營基礎上延續集團長期發展方向，持續深化數位娛樂產業布局。

智冠自1983年成立以來，走過台灣遊戲產業四十餘年的發展歷程，從遊戲軟體通路起步，逐步拓展遊戲研發與營運、數位內容服務、網路行銷及金融科技等事業，建構完整的數位娛樂產業服務體系。王俊博長期帶領智冠掌握產業變化、拓展多元事業版圖，奠定集團今日的發展基礎。

智冠指出，因應集團長期發展與經營傳承，王俊博此次卸任董事長職務後，將榮任集團總裁並續任董事，延續四十餘年來累積的產業經驗與企業精神。公司未來則由新任董事長王思淳及總經理李殷獎共同帶領，透過明確分工與組織協作，承接既有經營基礎，推動經營責任有序傳承。

王思淳長期參與集團營運及公司治理事務，歷任智冠董事法人代表，並負責集團經營分析部門及跨事業經營管理，累積對集團整體營運與產業發展的實務歷練；李殷獎則深耕科技與數位產業多年，加入智冠後歷經數位媒體平台及集團AI中心等職務，參與集團數位服務與新事業布局，具備完整的產業與經營管理經驗。

智冠表示，此次經營團隊調整係公司長期規劃下的傳承布局，整體經營方向將保持穩健延續。未來由董事長王思淳掌舵集團中長期發展與策略布局，總經理李殷獎負責營運管理與策略執行，在既有事業基礎上進一步強化集團資源整合與協同效益，持續提升整體營運效能。

面對全球數位娛樂產業持續演進，新經營團隊將以集團既有事業基礎與長期累積的產業資源為核心，進一步推動數位娛樂服務整合，串聯遊戲研發與營運、MyCard數位內容服務、網路行銷、金融科技及相關數位服務資源，強化跨事業協作，為合作夥伴提供更完整的數位娛樂整合服務。

同時，智冠也將持續掌握AI應用、數位內容消費模式轉變及海外市場發展機會，加速既有服務升級與資源整合，深化與國內外遊戲及數位娛樂業者合作，持續擴大集團在數位娛樂產業的服務深度與廣度。