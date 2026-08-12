聽新聞
0:00 / 0:00
零組件上漲...果粉關注 iPhone 18訂價策略 可能採差異化定價
Counterpoint Research預估，iPhone 18系列受DRAM、NAND及2奈米製程成本上升影響，物料成本（BoM）將增加200到300美元。過去12個月DRAM均價上漲約400%、NAND逾300%，成本壓力預計至少持續18個月。蘋果可能採差異化定價，控制入門版本漲幅，高容量版本則有較大調價空間，果粉正關注最後的定價。
Counterpoint Research研究副總裁暨共同創辦人Neil Shah表示，iPhone 18上市後，可關注不同容量版本的價格差距、Apple Intelligence商業模式、記憶體長期供貨協議（LTA）、新供應來源認證，以及電信商補貼與租賃方案等發展。
長期來看，若後續機型進一步升級至16GB RAM，記憶體成本對整體物料成本（BoM）的影響可能更加顯著。同時，蘋果如何透過AI模型量化與裝置端運算降低記憶體需求，也將成為影響未來iPhone硬體規格與成本結構的重要因素。
Shah分析，隨著AI資料中心需求持續成長，加上記憶體與先進製程成本走高，智慧型手機品牌未來將更需要在產品規格、供應鏈成本、終端定價與服務收入之間取得平衡。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 變頻冷氣開整天真的省？他2個月不關電費僅千元 台電揭真相
📢Turtle Beach Stealth Pro 2電競耳機開箱！可更換電池、音質驚豔 一鍵跨平台
📢行動電源哪裡回收？內行人曝1超商回收現賺回饋 3C商品獎勵金超誘人
📢 維修沒人關心…PTT沒落？資深鄉民封30年「永遠在野黨」：誰上任就罵誰
📢常答非所問？教你3步管理AI記憶 ChatGPT、Gemini都適用
📢 16款iPhone變值錢！蘋果最新Trade in舊換新價格整理 6款掉價、它少700元
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。