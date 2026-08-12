零組件上漲...果粉關注 iPhone 18訂價策略 可能採差異化定價

Counterpoint Research預估，iPhone 18系列受DRAM、NAND及2奈米製程成本上升影響，物料成本（BoM）將增加200到300美元。過去12個月DRAM均價上漲約400%、NAND逾300%，成本壓力預計至少持續18個月。蘋果可能採差異化定價，控制入門版本漲幅，高容量版本則有較大調價空間，果粉正關注最後的定價。

Counterpoint Research研究副總裁暨共同創辦人Neil Shah表示，iPhone 18上市後，可關注不同容量版本的價格差距、Apple Intelligence商業模式、記憶體長期供貨協議（LTA）、新供應來源認證，以及電信商補貼與租賃方案等發展。

長期來看，若後續機型進一步升級至16GB RAM，記憶體成本對整體物料成本（BoM）的影響可能更加顯著。同時，蘋果如何透過AI模型量化與裝置端運算降低記憶體需求，也將成為影響未來iPhone硬體規格與成本結構的重要因素。

Shah分析，隨著AI資料中心需求持續成長，加上記憶體與先進製程成本走高，智慧型手機品牌未來將更需要在產品規格、供應鏈成本、終端定價與服務收入之間取得平衡。