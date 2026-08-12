宇峻搶攻遊戲商機 《三國群英傳：策定九州》明日公測

遊戲研發商宇峻（3546）12日宣布，旗下跨平台戰略大作《三國群英傳：策定九州》將於8月13日正式在 Google Play、App Store 與 PC 平台開啟全平台公測！為了讓主公們能在開服第一時間搶占先機、逐鹿中原，官方今日搶先開放「全平台預下載」。此外，官方同步宣布好消息，事前預約人數已正式突破 60 萬人大關，今日更釋出超豪華實況主直播排程與新手必看的「開荒四重點」，助各位主公在九州大地立於不敗之地。

搶占開局黃金期！今日開放預下載，《三國群英傳：策定九州》將於明日上午 11:00 正式開服。為避免開服時網路擁塞，全平台預下載已於今日全面開啟！玩家可立即透過 App Store、Google Play 或 PC 版下載頁面搶先安裝遊戲主體。只要提前完成下載， 明日公測開啟後即可秒速登入戰場，省去等待下載的時間，第一時間搶占珍貴資源地與戰略要道，贏在起跑點！

突破 60 萬人情義相挺！最後機會免費入手開荒神將「趙雲」

隨著公測進入最後倒數，將士們熱血沸騰！《三國群英傳：策定九州》事前預約人數已正式突破 60 萬大關。為感謝主公們的熱烈支持，凡完成事前預約者，開服後皆可免費領取超強開荒神將「趙雲」；公測期間於遊戲內輸入序號「巔峰神將」，還能再兌換多項豪華虛寶獎勵！