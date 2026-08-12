聽新聞
0:00 / 0:00
宇峻搶攻遊戲商機 《三國群英傳：策定九州》明日公測
遊戲研發商宇峻（3546）12日宣布，旗下跨平台戰略大作《三國群英傳：策定九州》將於8月13日正式在 Google Play、App Store 與 PC 平台開啟全平台公測！為了讓主公們能在開服第一時間搶占先機、逐鹿中原，官方今日搶先開放「全平台預下載」。此外，官方同步宣布好消息，事前預約人數已正式突破 60 萬人大關，今日更釋出超豪華實況主直播排程與新手必看的「開荒四重點」，助各位主公在九州大地立於不敗之地。
搶占開局黃金期！今日開放預下載，《三國群英傳：策定九州》將於明日上午 11:00 正式開服。為避免開服時網路擁塞，全平台預下載已於今日全面開啟！玩家可立即透過 App Store、Google Play 或 PC 版下載頁面搶先安裝遊戲主體。只要提前完成下載， 明日公測開啟後即可秒速登入戰場，省去等待下載的時間，第一時間搶占珍貴資源地與戰略要道，贏在起跑點！
突破 60 萬人情義相挺！最後機會免費入手開荒神將「趙雲」
隨著公測進入最後倒數，將士們熱血沸騰！《三國群英傳：策定九州》事前預約人數已正式突破 60 萬大關。為感謝主公們的熱烈支持，凡完成事前預約者，開服後皆可免費領取超強開荒神將「趙雲」；公測期間於遊戲內輸入序號「巔峰神將」，還能再兌換多項豪華虛寶獎勵！
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 變頻冷氣開整天真的省？他2個月不關電費僅千元 台電揭真相
📢Turtle Beach Stealth Pro 2電競耳機開箱！可更換電池、音質驚豔 一鍵跨平台
📢行動電源哪裡回收？內行人曝1超商回收現賺回饋 3C商品獎勵金超誘人
📢 維修沒人關心…PTT沒落？資深鄉民封30年「永遠在野黨」：誰上任就罵誰
📢常答非所問？教你3步管理AI記憶 ChatGPT、Gemini都適用
📢 16款iPhone變值錢！蘋果最新Trade in舊換新價格整理 6款掉價、它少700元
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。