快訊

詹姆士借款200萬登記設立公司後匯出 涉開空殼公司遭起訴

國民黨南下辦行動中常會…被問韓國瑜怒轟傅崐萁一事 鄭麗文2字回應

聽新聞
0:00 / 0:00

宇峻搶攻遊戲商機 《三國群英傳：策定九州》明日公測

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲研發商宇峻（3546）12日宣布，旗下跨平台戰略大作《三國群英傳：策定九州》將於8月13日正式在 Google PlayApp Store 與 PC 平台開啟全平台公測！為了讓主公們能在開服第一時間搶占先機、逐鹿中原，官方今日搶先開放「全平台預下載」。此外，官方同步宣布好消息，事前預約人數已正式突破 60 萬人大關，今日更釋出超豪華實況主直播排程與新手必看的「開荒四重點」，助各位主公在九州大地立於不敗之地。

搶占開局黃金期！今日開放預下載，《三國群英傳：策定九州》將於明日上午 11:00 正式開服。為避免開服時網路擁塞，全平台預下載已於今日全面開啟！玩家可立即透過 App Store、Google Play 或 PC 版下載頁面搶先安裝遊戲主體。只要提前完成下載， 明日公測開啟後即可秒速登入戰場，省去等待下載的時間，第一時間搶占珍貴資源地與戰略要道，贏在起跑點！

突破 60 萬人情義相挺！最後機會免費入手開荒神將「趙雲」

隨著公測進入最後倒數，將士們熱血沸騰！《三國群英傳：策定九州》事前預約人數已正式突破 60 萬大關。為感謝主公們的熱烈支持，凡完成事前預約者，開服後皆可免費領取超強開荒神將「趙雲」；公測期間於遊戲內輸入序號「巔峰神將」，還能再兌換多項豪華虛寶獎勵！

宇峻 Google Play App Store 遊戲

延伸閱讀

寶可夢世界錦標賽將開打！《Pokémon GO》限定扮裝皮卡丘限時登場

北部13日行動網路降速演練 NCC建議3階段應對措施

抓外遇只翻LINE沒用？他曝隱藏手法：刪掉的軟體才是關鍵

《黑白大廚》鄭智善「甜蜜蜜」餐廳開幕日曝光！ 還有「台灣限定料理」

相關新聞

鴻海法說會／入主夏普10周年 讓夏普成為日本驕傲的品牌

鴻海（2317）12日舉行法說會，針對鴻海入主夏普10周年的展望？該公司發言人巫俊毅表示，2016年的今天，就是鴻海完成注資夏普（SHARP）的那一天，所以今天正是鴻海與SHARP攜手滿十週年的重要里程碑。

鴻海斥資10億元取得郭台強旗下土城工業區土地 朝光通訊等產業發展

鴻海（2317）12日公告，董事會通過向鑫鴻國際投資股份有限公司購置位於新北市土城區中山路28號土地及地上物，交易金額為新台幣10億元（不含相關稅費及交易成本）。

M31法說會／今年持續邁向業績雙位數百分比成長目標

矽智財廠M31（6643）於12日召開法說會，該公司總經理張原熏表示，今年全年仍朝向業績雙位數百分比成長的目標前進。

鈺祥法說會／看旺再生濾網挹注下半年營運飆

鈺祥（7909）董事長暨總經理莊士杰12日表示，受惠於半導體先進製程全球擴產浪潮中的成長布局，加上領先業界推「再生濾網租賃制」，除看旺下半年，並將開啟中長期五年高成長軌道。

IKKA董事會通過投資毅金精密 強攻日本人形機器人國家隊商機

IKKA-KY（2250）12日公告2026年第2季合併財報，合併營業收入為15.7億元，合併每股盈餘為0.84元，下半年獲利將逐季增長，返回昔日的獲利榮景。另外今日董事會也通過派息3元，以近期的股價來看，殖利率約5%。

京元電總座：昔2至3年蓋一廠如今一年要2至3廠 赴美設廠同步評估

IC測試龍頭京元電（2449）總經理張高熏今日出席由SEMI主辦的「AI時代半導體測試與量測產業」記者會後受訪表示，AI競賽已帶給晶片製造業、封測業投資模式改變。他強調，過去大約2至3年才需要新增一座廠的樓板面積，如今已經加速到一年可能需要2至3座廠。換句話說，如果按照廠房空間需求衡量，擴張速度至少已經提高數倍，背後主要就是客戶需求快速增加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。