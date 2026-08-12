AI算力中心用電大增CCS可望成低碳供電新選項

AI、半導體產業快速擴張，穩定且低碳的電力供應成為產業布局關鍵。台美碳捕捉、再利用與封存產業推動聯盟（TUCA）12日在高雄舉辦「淨零城市 AI與半導體產業的低碳電力新解方國際CCS技術研討會」，邀集英國、美國、日本、挪威、澳洲及台灣的政府、產業與研究機構代表，交流低碳電力及CCS發展經驗。

TUCA表示，隨著AI算力中心與半導體產業快速擴展，用電需求持續成長；我國雖積極發展再生能源，惟其開發及供應規模的擴充，短期內尚難跟上AI算力中心快速擴建所帶動的低碳用電需求，因此仍須開拓多元低碳電力來源，兼顧供電穩定與產業減碳。

面對全球電力去碳化與CCS規模化發展趨勢，TUCA表示，火力發電結合CCS可發揮穩定且可調度的供電優勢，為半導體及AI算力中心提供多元低碳電力選項，支持企業推動全天候無碳電力(24/7 Carbon-Free Energy，24/7 CFE)。

本次研討會並聚焦「無碳電力與CCS策略規劃」、「發電與碳捕捉技術」及「碳運輸與封存技術」三大主題。台經院副院長左峻德探討火力發電導入CCS後的去碳電力商業模式及電力交易、憑證制度；台電電源開發處處長胡克鴻則說明台電碳捕捉推動進展與後續規劃。

在二氧化碳運輸及封存方面，中油探採事業部執行長曾繼忠說明國家級二氧化碳運輸與封存樞紐規劃，國際業者也分享液態二氧化碳船舶運輸、封存風險控管、法規監管、保險及投資等實務經驗。

高雄市長陳其邁表示，高雄是重要工業城市，也是碳費負擔較重的城市，因此淨零轉型對高雄而言是「生存之戰」，同時也是發展機會。尤其AI算力中心將以高雄為布局核心，半導體產業也需要穩定且低碳的電力供應，CCS技術及商業模式若能落地，可為高雄提供解方，效益也可擴及全台。

立委賴瑞隆表示，高雄產業結構以鋼鐵、石化、電力為主，因此淨零轉型是高雄必須面對的重要課題，而CCS與低碳電力將可望成為解方，隨著半導體與AI產業陸續進駐，高雄更需兼顧穩定供電、產業發展與減碳需求。

國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，半導體與AI產業對穩定電力及減碳需求同步升高，低碳能源解方必須採多元且互補的組合；隨科學基礎減量目標倡議（SBTi）近期將低碳電力納入規範，搭配CCS技術的低碳電力，也進一步進入產業能源配置評估範圍。

英國在台辦事處代理代表艾巍表示，CCS是實現淨零目標的重要一環，除了技術創新，也需要完善法規、可行商業模式，以及政府與產業攜手合作，英國期待與台灣深化相關合作。