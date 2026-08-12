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三冠王統一新亞洲科技能源基金鎖定亞洲AI供應鏈重鎮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一新亞洲科技能源基金報酬率。(資料來源：晨星)
統一新亞洲科技能源基金報酬率。(資料來源：晨星)

統一新亞洲科技能源基金2026年先後獲得金鑽獎亞洲太平洋（含日本）股票基金三年期基金獎、理柏台灣基金獎亞太區股票類型三年期大獎，並在BENCHMARK《指標》基金獎亞太區不包括日本股票類型，代表統一投信獲得最佳基金公司－傑出表現。統一投信表示，亞洲供應鏈在AI時代的重要性提升，投資人利用統一新亞洲科技能源基金，可一次網羅亞洲AI重鎮的投資機會，參與亞股黃金盛世。

根據晨星統計至7月31日數據，統一新亞洲科技能源基金抓住股市長牛行情，短、中、長期表現皆繳出亮眼成績單。統一新亞洲科技能源基金今年來報酬率逾七成，為同類型基金平均值的兩倍以上；近一年、近二年、近三年績效快速成長至三位數，分別為150.4%、182.31%、271.12%，同類型基金績效平均僅67.11%、68.07%及91.18%。投資理財是一場長跑，這檔基金的近十年報酬率更達到696.7%，遠勝同期間的同類型基金績效平均值172.03%。

統一新亞洲科技能源基金經理人郭智偉表示，中東戰事再起，油價回升，為通膨增添隱憂。美國經濟持續擴張，就業市場相對穩健，在通膨的不確定性下，市場對美國聯準會預防性升息的預期上升，壓抑全球股市評價並帶來短線震盪，產業與個股表現也將分化。但基本面仍支撐股市長多趨勢，美國製造業景氣表現熱絡，投資作為經濟擴張支柱，目前表現強勁，顯示AI所帶動的企業投資已經成為經濟的驅動力。

產業方面，郭智偉首選AI伺服器、通訊設備及資料中心相關基礎設施等產業，並加大配置受惠AI應用滲透的軟體應用企業。目前已公布的主要科技股財報多優於預期，AI投資也逐步反應在雲端服務巨頭的營收中，AI仍處於供不應求狀況。美國四大雲端服務商積極投資AI，預計2027年資本支出成長率仍將有30％，整體支出金額將接近1兆美金。亞洲作為AI供應鏈製造核心，多個市場的相關類股都有望受惠，帶動廠商的營收及獲利持續成長。

截至7月31日，統一新亞洲科技能源基金的最大投資市場為台股，占比37.26%，美國及日本則皆占兩成左右，為主要三大投資區域。前十大持股中，包含半導體代工、被動元件、記憶體、ASIC、銅箔基板等領域龍頭，皆為AI成長趨勢中主要的受惠族群。

基金 供應鏈 統一

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