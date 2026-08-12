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億光泰國新廠動土 瞄準AI伺服器與車用市場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

全球光電元件領先廠商億光電子（2393）8月10日宣布，其位於泰國北柳府的新製造基地正式舉行動土典禮。此舉標誌著億光在深化全球供應鏈布局、響應客戶「China+1」戰略以及擴大東南亞製造能量上邁出關鍵里程碑，新廠建置工程於2026年8月正式啟動，預計2027年下半年完工並投入量產貢獻營收。

隨著全球供應鏈區域化與近岸／離岸外包（Nearshoring / Offshoring）趨勢加速，億光泰國新廠將成為集團在東南亞最大且最先進的生產基地，其整體建置規模預計將超越現有的蘇州廠。新廠將導入高度自動化與智慧化生產線，極大化提升營運效率與產品品質穩定度。

億光經營團隊指出，公司成長動能明確，其中，光耦合器產品營收占比可望達到 40% 以上，而車用產品營收比重亦逐步提升。泰國新廠開出後，將直接提供全球車廠（OEMs）、一級供應商（Tier 1）及工控／AI伺服器客戶更具彈性且具備在地備援能力的生產鏈支持。

「泰國新廠的動土是億光邁向下一個十年全球化戰略的重要根基。我們不僅能提升全球供應的競爭力，更透過優化成本結構與先進封裝技術，鞏固億光在全球光電半導體領域的領先地位。」

面對國際貿易局勢變化與地緣政治考量，億光泰國廠的設立，將協助客戶增加供應鏈的彈性與降低產品供應中斷的風險，進一步擴大國際市場市占率，為公司中長期獲利穩健成長注入新動能。

泰國 億光 伺服器

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