奧義賽博群聯電子簽策略合作 推內建資安防護AI基礎設施

奧義賽博-KY創（7823）今日宣布與群聯（8299）電子簽署策略合作，共同推出內建資安的地端 AI 基礎設施，奧義 Xec 系列 AI 安全技術將原生整合進群聯 aiDAPTIV+ 地端 AI 平台。奧義賽博日前經董事會決議，將新設主權 AI 模型安全孫公司；群聯電子董事會近期決議成立之群聯資本，亦將積極評估策略入股該公司。

主權 AI 已成為亞太、歐洲與中東各國的政策方向，各國政府與受監理產業均致力掌握自身的微調模型、機敏資料與 AI 算力。群聯 aiDAPTIV+ 以 NAND flash 擴展 GPU 記憶體，使企業得以在可負擔的硬體上完成大型模型的微調與推論，讓 AI 從大型機構的專屬能力，延伸至中型製造業、醫院、學校、地方政府與國防供應鏈。

隨著 AI 遭駭事件與模型失控案例接連浮現，提示詞注入導致機敏資料外洩、模型越獄遭誘導執行違規操作、訓練資料遭下毒而使決策失準等新興資安風險，已成為企業推動 AI 轉型時必須一併納入評估的營運課題。問題在於，現行的 AI 安全配套，無論是上線前的測試或執行期的護欄，多半僅有雲端版本，能於地端獨立執行的安全模型極為有限。對於必須確保資料與模型自主可控的組織而言，防護實質上無從導入。

奧義與群聯的做法，是讓資安隨 AI 算力一同出廠。奧義 Xec 系列本身即為可於地端獨立執行的安全模型：XecART 於系統上線前，對模型與 AI 應用執行自動化對抗測試；XecGuard 則於執行期提供輕量化即時防護。奧義 Xec 系列將直接搭載於 Phison AI Data Platform，並結合群聯 aiDAPTIV+ 技術，在相同硬體資源下最大化 Token 產出效率，展現 AI 算力兼顧 AI 資安的優勢。雙方並於平台層完成軟硬體整合與驗證，使系統啟用時即具備原生防護能力，客戶無須另行採購、整合與調校，資料亦不必離開機房。雙方將此一原則稱為「出廠即設防」。

雙方並共同開發一套標準參考設計，涵蓋支援的模型規模、硬體配置、Phison AI Data Platform 與 aiDAPTIV+ 的最佳化設定，以及防護啟用下的實測效能與安全基線。透過 aiDAPTIV+ 最大化底層硬體的 Token 產出效率，使固定的 GPU 與系統資源能支撐更高的 AI 資安服務效能。完成一次整合與驗證後，群聯通路夥伴即可大量複製，無須逐案投入工程資源。對奧義賽博而言，AI 資安由此成為 AI 基礎設施的一環，並與平台出貨量連動；對群聯而言，則透過 AI Data Platform、aiDAPTIV+ 與原生 AI 資安能力的整合，在高度價格競爭的 AI 基礎設施市場中建立明確區隔。

奧義賽博科技共同創辦人暨執行長吳明蔚表示：「今年是 AI 失控元年，模型聰明到會越獄、四處亂竄。奧義近十年為公部門、半導體供應鏈與金融機構抵禦來自世界各地的駭客，這段經驗告訴我們，唯快不破，事後補上的防禦永遠太晚，代價也更高。與群聯攜手，讓普世 AI 與普惠資安同時兼備：AI 普及賦能到哪裡，資安防護就延伸到哪裡。」

群聯電子執行長潘健成表示，「AI 的發展正快速從雲端走向企業與各產業的地端應用。當 AI 模型、企業資料與推論能力逐漸成為企業核心資產，『能不能運行 AI』已不再是唯一的問題，『能不能安全地運行 AI』將成為主權 AI 能否真正落地的關鍵。群聯很高興與奧義賽博攜手，將 AI 資安能力原生整合至 Phison AI Data Platform 與 aiDAPTIV+ 地端 AI 架構，讓 AI 算力、資料與資安防護能在同一套平台中協同運作，實現『出廠即設防』。透過雙方的軟硬體整合與標準化驗證，我們希望進一步降低企業導入主權 AI 的技術與資安門檻，讓製造、醫療、教育、政府及國防供應鏈等更多產業，都能以更具成本效益且安全可控的方式部署 AI。未來群聯也將持續與奧義及更多 AI 生態系夥伴深化合作，從 AI 儲存、AI 運算到 AI 資安，打造更完整的地端 AI 基礎設施，讓 AI 真正成為企業可以安全掌握、持續創造價值的生產力」。