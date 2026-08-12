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鴻海 AI 需求強勁推動全年成長 美系 CSP 資本支出年增77%
鴻海（2317）12日表示，AI需求強勁將推動全年成長，其中，AI伺服器需求強勁， 預估第3季AI機櫃出貨季增高雙位數，將使得AI伺服器營收持續季增，同時，2026年的AI機櫃出貨將倍數以上成長，2026年的AI多元解決方案並進，市占率提升。
鴻海預估，全球主要雲端服務供應商（CSP）需求穩健，其中，美系CSP在2025年資本支出為4,120億美元，2026年預估為7,950億美元，年增77%，2027年預估為1.06兆美元，年增33%。
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