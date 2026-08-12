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曹世綸喊話重估測試與量測價值 AI 時代不能再只當後段成本

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸。記者朱子呈／攝影
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸。記者朱子呈／攝影

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸12日向政府及產業喊話，測試與量測不能再被視為後段成本或輔助工具，而應被納入台灣半導體戰略布局，透過政策資源、人才培育及共用設備，讓量測成為「護國群山」的重要支柱。

曹世綸表示，AI晶片單價與複雜度持續升高，一旦無法及早找出問題，代價將遠高於過去。測試的任務也不能停留在「看見錯誤」，而要進一步理解錯誤來源，甚至即時回饋設計與製程，協助提升良率、效能及量產效率，角色正從幕後配角走向前台，成為AI晶片能否順利量產的關鍵之一。

曹世綸指出，全球半導體設備市場規模預估將由2025年的1,350億美元，增至2028年接近2,300億美元；其中，測試設備銷售額將從117億美元擴大至208億美元，三年間成長近八成，速度快於整體市場。

他表示，先進邏輯、HBM及高效能運算系統，需要更多測試插入點，也拉長測試時間。如今測試範圍不再只有晶片電性，還要把光、電、熱等物理變化一併納入，從記憶體測試、系統級測試、老化測試到可靠度篩選，都成為產能能否順利爬升的重要環節。

SEMI會員調查顯示，46.4%的受訪廠商已有超過一半營收來自AI相關業務；92.6%預期未來三年持續成長，其中63%預估增幅至少20%，且沒有業者預期業務下滑。這代表AI不只擴大測試市場，也正在改變測試與量測在整條價值鏈中的分量。

不過，曹世綸坦言，台灣強在執行，弱點也同樣明顯。調查中，96.4%的業者肯定台灣與晶圓廠、封測廠緊密整合的能力，但人才密度與技術知識累積的認可度僅35.7%，兩者落差超過60個百分點，凸顯台灣雖有堅強的量產執行部隊，跨領域複合人才卻未能同步補上。

曹世綸表示，與三年前相比，台灣量測產業的執行能力依然強勁，但創新能量沒有同步提升，技術研發、學界合作及原創技術累積都面臨瓶頸。若在國際標準制定上也缺乏參與及影響力，即使很會製造、反應速度很快，長期仍可能受制於人。

為此，曹世綸呼籲，政府應將測試與量測列為專項，投入技術研發及設備升級資源；大學端則應設置相關學程，補足光學、電機與系統整合人才。由於高階測試設備成本高，個別廠商未必有能力獨自負擔，也應建立產業共用平台，降低研發及技術驗證門檻。

晶片 半導體 製程

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