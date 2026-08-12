AI 晶片愈貴測試愈關鍵 SEMI 集結業界提出三大政策訴求

AI晶片價值與複雜度同步攀升，測試與量測也從製程末端的品管環節，走向影響良率、效能及量產速度的關鍵位置。SEMI國際半導體產業協會12日首度集結測試與量測產業共同發聲，呼籲政府設立測試與量測專項政策、推動大學設置相關學程，並建立產業共用的先進測試設備平台。

SEMI今日舉辦「AI時代半導體測試與量測產業洞察暨倡議記者會」，由SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸主持，致茂電子執行長兼總經理曾一士、京元電子總經理張高薰，以及逾20位產業代表共同與會。

測試需求升溫已反映在設備市場。SEMI預估，全球半導體測試設備銷售額今年將年增31%、達153億美元，2028年進一步增至208億美元。經濟部統計則顯示，台灣量測產業去年產值達1,936億元、改寫歷史新高，今年前五月再年增32.8%。

這波成長主要來自先進邏輯、HBM及高效能運算晶片推升測試強度，帶動記憶體測試、系統級測試（SLT）、老化測試及可靠度篩選需求增加。SEMI調查顯示，逾九成業者預期AI相關測試與量測業務未來三年持續成長，半數受訪者認為，測試必須更早介入設計與可製造性驗證（DFT／DFM）；先進封裝測試及矽光子量測，則是業者優先布局的兩大技術方向。

台灣的優勢仍集中在供應鏈整合與量產效率。調查顯示，96.4%業者認同台灣在晶圓廠與封測廠整合方面具有競爭力，71.4%肯定量產測試效率與成本控制，另有67.9%看好快速客製化及交期彈性。不過，相較製造執行能力，台灣參與國際標準的進展仍有限，42.3%業者期待政府協助業界參與國際標準組織。

人才則是業界最迫切的缺口。所有受訪企業均面臨不同程度的人才短缺，超過六成將人才列為四大產業課題之首，其中又以光學量測、跨領域系統整合及先進封裝測試人才最難招募，反映現行教育體系仍缺乏跨領域訓練。

張高薰表示，先進封裝與高價值AI晶片普及後，測試不再只是挑出壞晶片，而是要篩選出高價值的好晶片；AI晶片單顆價值動輒數萬美元，高階測試能力將直接影響整體良率與供應鏈競爭力。

曾一士指出，測試與量測過去多被視為製程末端的品管工具，但AI已改變其產業角色。台灣若要從半導體製造中心進一步走向技術創新中心，除了掌握製程，更須建立理解、量測及驗證新技術的能力，並讓測試量測更早進入設計與研發階段。