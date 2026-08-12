聽新聞
0:00 / 0:00
市場持續上修 WFE 支出 半導體設備商機火熱
半導體展倒數，市場持續上修WFE支出，外界看好，半導體設備持續商機火熱，京鼎（3413）、志聖（2467）、家登集團家碩（6953）等可望持續受惠商機。
機構數據顯示，2024年全球晶圓廠設備（Wafer Fab Equipment；WFE）市場規模為1,043億美元，2025年實際成長12%至1,169億美元。
SEMI 最新預估，大幅上修2027年WFE支出，四大驅動因素包括：AI Infrastructure持續擴建，HBM相關DRAM投資遠優於預期，先進邏輯晶片（2nm、GAA等先進製程）加速擴產，Advanced Packaging、Test設備需求同步增加。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 變頻冷氣開整天真的省？他2個月不關電費僅千元 台電揭真相
📢Turtle Beach Stealth Pro 2電競耳機開箱！可更換電池、音質驚豔 一鍵跨平台
📢行動電源哪裡回收？內行人曝1超商回收現賺回饋 3C商品獎勵金超誘人
📢 維修沒人關心…PTT沒落？資深鄉民封30年「永遠在野黨」：誰上任就罵誰
📢常答非所問？教你3步管理AI記憶 ChatGPT、Gemini都適用
📢 16款iPhone變值錢！蘋果最新Trade in舊換新價格整理 6款掉價、它少700元
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。