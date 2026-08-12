市場持續上修 WFE 支出 半導體設備商機火熱

IC測試龍頭京元電（2449）總經理張高熏今日出席由SEMI主辦的「AI時代半導體測試與量測產業」記者會後受訪表示，AI競賽已帶給晶片製造業、封測業投資模式改變。他強調，過去大約2至3年才需要新增一座廠的樓板面積，如今已經加速到一年可能需要2至3座廠。換句話說，如果按照廠房空間需求衡量，擴張速度至少已經提高數倍，背後主要就是客戶需求快速增加。

2026-08-12 17:19