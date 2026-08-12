創見搶攻 AI 智慧製造商機 鏡頭模組結合 Jetson、DDR5 亮相自動化展

記憶體與儲存品牌創見（2451）12日宣布，將參加8月19日至22日登場的2026台北國際自動化工業大展，聚焦AI視覺辨識、工業檢測與智慧監控等應用，並展出嵌入式鏡頭模組、企業級固態硬碟（SSD）及DDR5-6400工業用記憶體，搶攻智慧製造與邊緣AI帶動的影像、運算及儲存需求。

創見表示，嵌入式鏡頭模組可整合至工業電腦、POS終端、充電樁及各類智慧設備，並具備低光源成像能力，可在夜間或光線不足環境下維持清晰畫面，為後端AI辨識及影像分析提供穩定資料來源。產品支援MIPI CSI-2、USB及GMSL2等介面，也能搭配Raspberry Pi與NVIDIA Jetson等邊緣運算平台，讓開發者依傳輸距離及系統架構彈性配置。

在工業儲存方面，創見將展出採用高耐用度eTLC NAND快閃記憶體的企業級SSD，擦寫壽命達7,000次以上，並搭載斷電保護技術（Power Loss Protection，PLP），可在突發斷電時降低資料遺失或損毀風險，因應工業設備與邊緣運算平台長時間、高頻率讀寫需求。

創見也將展示DDR5-6400工業用記憶體模組，資料傳輸速率最高達6,400 MT/s，鎖定AI邊緣運算、工業自動化及智慧製造設備。公司表示，此次將影像擷取、高效運算及可靠儲存整合展示，希望加速智慧視覺系統從開發、驗證走向實際導入。創見展位位於台北南港展覽館2館1樓Q1206。