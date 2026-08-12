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創見資訊參展2026台北國際自動化工業大展 聚焦AI視覺辨識應用

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創見資訊參展2026台北國際自動化工業大展，聚焦AI視覺辨識應用。圖／創見資訊提供
創見資訊參展2026台北國際自動化工業大展，聚焦AI視覺辨識應用。圖／創見資訊提供

2026台北國際自動化工業大展將於8月19日至8月22日在台北南港展覽館登場。全球記憶體與儲存解決方案的品牌創見資訊將展出嵌入式鏡頭模組影像解決方案，聚焦AI視覺辨識、工業檢測與智慧監控等應用。展會現場亦將亮相企業級固態硬碟與高頻寬工業級DDR5記憶體模組，整合影像擷取、高效運算與可靠儲存，滿足智慧製造及工業自動化設備對清晰成像、即時資料處理與長時間穩定運作的多元需求。

創見嵌入式鏡頭模組適用於自動化生產及各類嵌入式系統，可支援工業檢測、設備監控與AI視覺辨識等應用，並能靈活整合至工業電腦、POS終端、充電樁及各式智慧設備。憑藉高品質擷取與低光源成像能力，創見嵌入式鏡頭模組可於日間、夜間及光線不足的環境下持續提供清晰穩定的畫面，為後端AI辨識與影像分析系統提供可靠的資料來源。產品支援MIPI CSI-2、USB及GMSL2等多元介面，並可搭配Raspberry Pi與NVIDIA Jetson等主流邊緣運算平台，開發者可依設備架構、傳輸距離及應用需求彈性整合，加速智慧視覺系統的開發、驗證與導入。

創見企業級SSD採用高耐用度eTLC NAND快閃記憶體，具備7K P/E以上擦寫次數壽命，可因應高頻讀寫及長時間運作的工業應用環境，提供高效可靠的資料儲存效能。產品搭載斷電保護技術（Power Loss Protection, PLP），可在突發斷電時降低資料遺失或損毀的風險，維護資料完整性，協助工業設備、自動化系統及邊緣運算平台持續穩定運行。

創見DDR5-6400工業用記憶體模組提供高達6,400 MT/s的資料傳輸效能，可提升系統運算能力與資料處理效率，滿足AI邊緣運算、工業自動化及智慧製造設備對高速處理的需求。產品適用於長時間、高負載的工業應用環境，可協助加快設備反應速度、優化自動化作業流程，進一步提升生產效率與系統運作穩定性。

鏡頭模組 創見 台北

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