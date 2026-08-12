台積電傳300億搶廠 中部科技供應鏈迎來「聚落溢價」新時代

市場近日盛傳，台積電（2330）有意買下鄰近中科15廠的友達（2409）中科L7廠與L5C廠，市場估計潛在交易金額可能超過300億元。台積電與友達目前均未證實相關交易，但這項消息之所以受到高度關注，真正值得觀察的已不只是「誰買了誰的工廠」，而是AI時代下，一場新的產業土地與廠房爭奪戰正在浮現。

城市重劃趨勢智庫分析，一座使用多年的面板廠，為什麼可能讓全球晶圓代工龍頭願意用數百億元競逐？答案可能不只在土地與廠房，而在「時間」。

過去評估工業地產，主要看土地單價、建坪、廠房折舊與交通區位；但在AI晶片需求快速成長、先進封裝產能持續擴張下，工業不動產的估值邏輯正在改變：現在最稀缺的資產是「即戰力」。

對半導體巨頭而言，從取得土地、環評、建照，到申請高容量電力、供水，再興建廠房、無塵室及廠務系統，往往需要數年。相較之下，直接取得既有大型科技廠房再進行改造，有機會大幅縮短建廠時程。

城市重劃趨勢中心執行長柯昇沛指出，在AI產業競爭中，時間本身就是資本，早一年開出產能，就可能提早承接龐大的AI訂單。也因此，科技巨頭投入數百億元取得成熟廠區，買的不只是土地，而是「時間價值」與「快速投產能力」。

過去成熟甚至舊世代面板廠，常被視為折舊資產；但進入AI與先進封裝時代，部分大型面板廠的硬體條件，反而成為轉型半導體基地的重要優勢。

大型面板廠通常具備大面積廠房、高承載結構、無塵環境，以及成熟的供電、供水、廢水處理與廠務系統。這些條件，正是科技製造最難在短時間內重新複製的基礎設施。

此外，隨著先進封裝朝大型化發展，方形基板、面板級封裝等技術路線受到關注，面板產業原本累積的大型基板處理、自動化搬運及製程經驗，也增加既有廠房轉型利用的可能性。

柯昇沛表示，從先前市場關注的群創（3481）南科廠轉型案例，到如今傳出的友達中科廠交易，都透露同一個訊號：過去被視為成熟產業資產的舊廠房，在AI時代，可能重新被定義為「戰略產能」。

這筆傳聞交易更值得觀察的，是中科整體產業聚落的價值可能進一步提升。

友達中科廠區鄰近台積電中科15廠。當先進製程、先進封裝，以及中部既有的精密機械、自動化設備、半導體材料與零組件供應鏈進一步串聯，產生的就不只是單一工廠的增值，而是「聚落溢價(Cluster Premium)」。

城市重劃趨勢智庫分析，所謂聚落溢價，並不是科技大廠進駐、周邊土地就上漲這麼簡單，而是龍頭企業、上下游供應鏈、人才、資本與基礎設施持續集中後，整個區域的生產效率與競爭力同步提升，形成其他地區短時間難以複製的產業優勢。

台中原本就是全球重要的精密機械與智慧製造聚落。若先進半導體產能持續向中部集中，設備、材料、廠務工程及上下游供應商也可能跟進布局。

更值得注意的是，這波聚落溢價不會只停留在中科，而可能沿著高速公路、快速道路與高鐵交通網向外擴散。

若以台中高鐵站作為中部產業交通核心，向外約半小時車程所形成的產業圈，可以進一步串聯台中、彰化與南投，讓「中彰投」從行政區概念，逐步轉變成企業選址、供應鏈分工與人才移動的共同產業生活圈。

台中具備中科、精密機械與企業總部優勢；彰化擁有完整製造業與零組件供應鏈；南投則具備科技研發與產業發展腹地。透過高鐵、高速公路及快速道路串聯，過去以行政區劃分的產業距離正在被重新壓縮。

未來企業選址看的不只是「在哪一個縣市」，而是能否在短時間內連結核心客戶、供應商、人才與交通節點。

當「半小時車程」成為新的產業半徑，中科所形成的科技投資效應，就有機會從單一園區向外擴大至中彰投產業廊帶。

另外，AI與半導體產業擴張，也正在改變工業不動產的資產排序。

城市重劃趨勢智庫分析，第一級是「戰略資產」。位於半導體、AI核心產業聚落，具備大面積、高容量電力、完整廠務與快速投產條件。這類資產最稀缺的不是土地，而是立即轉化為產能的能力，因此最可能率先被科技巨頭重新定價。

第二級是「發展資產」。鄰近科學園區、科技產業廊帶或重要交通節點，基礎設施成熟且具擴廠彈性。當核心園區土地逐漸飽和，這類土地將直接承接設備、材料及上下游供應鏈外溢，成為聚落溢價向外擴散的第一圈受惠區。

第三級是「一般型資產」。位於其他產業區域的工業土地與廠房，雖不具核心科技聚落的即時投產優勢，但仍是產業發展不可或缺的基礎資產。當核心園區土地供給稀缺、土地與建廠成本提高，上下游企業勢必尋找更具成本效益的生產空間，也將帶動更廣泛的工業土地與廠房需求。

因此，聚落溢價不會只反映在核心科技園區，而可能透過供應鏈與交通網路逐步向外擴散。

第一級戰略資產率先重估，第二級發展資產承接擴張，第三級一般型資產受惠整體產業需求增加，形成「核心領漲、周邊擴散、整體受惠」的水漲船高效應。

柯昇沛指出，當科技巨頭願意用數百億元換取投產速度，工業地產就不再只是企業帳冊上的固定資產，而逐漸成為全球科技競爭下的重要戰略資源。

土地競爭也開始進入下半場。上半場，比的是土地價格、面積與區位；下半場，比的是電力、水資源、基礎設施、供應鏈，以及誰能最快把土地轉化為產能。

未來最昂貴的工業地產，不一定是設備最新的建築，而可能是能最快轉化為AI實體產能的土地、廠房與基礎設施。

城市重劃趨勢智庫分析，300億元買的表面上是一座舊廠，真正爭奪的，卻是AI產業最稀缺的時間、產能與戰略位置。

更重要的是，當中科的產業能量持續提升，價值重估就不會停留在單一廠區，而可能沿著設備、材料、零組件與上下游供應鏈向外擴散。

從「買土地」到「搶時間」，從「單一園區」到「半小時產業圈」，中部工業地產的估值邏輯正在改變。

柯昇沛說，以台中高鐵站為重要交通節點，中科為科技引擎，串聯台中、彰化與南投的產業供應鏈，中部正在形成一個更完整、更緊密的產業共同體。中部科技供應鏈，也正從中科單點效應，逐步走向中彰投同步受惠的「聚落溢價」。