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微星攜手輝達 導入 XpertStation WS300與 EdgeXpert 平台

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星攜手NVIDIA 導入XpertStation WS300與EdgeXpert平台。微星／提供
微星攜手NVIDIA 導入XpertStation WS300與EdgeXpert平台。微星／提供

MSI微星（2377）今日宣布，其XpertStation WS300與EdgeXpert平台現已支援輝達（NVIDIA） Nemotron 3.5 Lightning—專為Agentic AI打造的輕量化開源模型，以及NeMo Switchyard—開源模型路由函式庫。Switchyard透過系統化模型調度，將每個工作流程步驟導向最適合的模型，例如將複雜推理交由前沿規模模型處理，並將大量、專門化任務交由Nemotron 3.5 Lightning等輕量模型處理，藉此提升準確度、降低延遲並控制成本。

在此支援下，基於NVIDIA DGX Station平台打造的XpertStation WS300，作為桌邊型AI超級電腦，可用於本地AI開發、模型微調及多模型Agent工作流程；而採用NVIDIA DGX Spark的EdgeXpert，則將同樣的智慧路由能力應用於精巧機型，支援常駐運行的AI Agent。

「AI Agent的每個生命周期階段，都需要不同的系統來支撐，」MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示。「XpertStation WS300與EdgeXpert同步導入NVIDIA最新路由與模型技術，讓客戶從模型訓練、微調到常駐部署，都能在同一套生態系統中完成。」

MSI XpertStation WS300採用NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip，具備高達748GB的一致性記憶體（Coherent memory）。此容量讓Switchyard得以在本地端同時運行多個模型—包括前沿規模模型與Nemotron 3.5 Lightning，無需將任何步驟外移至外部基礎設施處理。透過NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC，兩台WS300可直接連接以應對更大規模的工作負載，同時PCIe Gen5/Gen6 NVMe儲存則可確保資料流在持續性多模型工作負載下維持順暢供給。

MSI EdgeXpert基於NVIDIA DGX Spark平台打造，採用NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip，可提供高達1 petaFLOP的AI算力，並在精巧機型中搭載128GB一致性統一記憶體（Coherent unified memory）。這樣的容量足以讓Nemotron 3.5 Lightning、甚至參數規模高達2000億的模型，在裝置端持續運行，讓專門化、大量的Agent任務都能留在本地處理，不必再繞經雲端。透過NVIDIA ConnectX-7網路技術，最多可將四台EdgeXpert串接成叢集，隨著Agent工作負載成長，進一步擴大Switchyard在本地端的模型調度範圍。

NVIDIA NeMo Switchyard是專為AI Agent設計的開源模型路由函式庫，能自動評估每個工作流程步驟，選出當下最適合的可用模型，不需要事先訓練或人工設定。隨著Agent運行次數增加，路由決策也會持續優化。NVIDIA Nemotron 3.5 Lightning是輕量化開源模型，蒸餾自NVIDIA旗艦模型Nemotron 3 Ultra，採用混合專家（Mixture-of-experts）架構，總參數量300億、活躍參數30億，能提供快速且高效的推論表現，並支援最高100萬tokens的上下文長度，適合與大型模型搭配，作為互補式模型系統長期協同運作。

微星 輝達 平台

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