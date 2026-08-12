跟上中華電信腳步 中嘉攜日商1Finity、台灣辰隆搶進 APN 全光網

近期AI蓬勃發展，帶起高速、低延遲傳輸需求，日本NTT及中華電信（2412）組成IOWN聯盟，推動APN全光網。台灣最大有線電視多系統營運商（MSO）中嘉寬頻也跟上腳步，搶進APN全光網。

中嘉寬頻表示，當生成式AI、大規模GPU運算、雲端服務及智慧城市等應用場景快速發展，面對龐大資料流量與即時運算需求，AI時代的競爭力核心已從單純的算力，進一步延伸至網路基礎建設的整體實力，唯有建構高速率、低延遲、高可靠性且兼具永續發展的網路環境，才能有效支撐服務穩定運作，成為產業數位轉型與未來創新發展的堅實基礎。

中嘉寬頻宣布攜富士通集團旗下負責網路事業的 1Finity股份有限公司及其台灣技術服務夥伴「辰隆科技」，於中嘉寬頻的商用網路環境中導入「1Finity Ultra Optical System光傳輸系統」，正式完成400G APN全光網路部署。

中嘉寬頻表示，此架構可兼容800G光通訊，為後續網路擴充與新服務發展預留彈性，以因應AI時代的數位基礎建設剛需，為台灣企業、資料中心及智慧城市建構面向未來的新世代網路平台。

中嘉寬頻指出，這是布局全光網路的重要里程碑，也是邁向AI世代網路基礎建設的關鍵一步。第一階段導入「1Finity Ultra Optical System 光傳輸解決方案」，以全光傳輸（All-Photonics）與光交換（Photonic Switching）為核心，打造端對端高速傳輸架構。相較於傳統網路架構，APN具備高頻寬、低延遲、高可靠性及高度擴充性等優勢，可望帶來傳輸容量提升5至20倍、網路延遲降低50%至90%、以及能源效率提升30%至60%等效益，不僅能滿足當前AI運算、資料中心互連（DCI）及雲端服務需求，更提前為1.2Tbps、1.6Tbps等下一世代超高速傳輸能力預留升級空間，展現中嘉寬頻持續引領台灣全光網路技術發展的前瞻布局。

另一方面，中嘉寬頻表示，除了效能全面升級，APN亦兼顧永續發展需求，透過降低網路設備耗能、提升光傳輸效率與整體資源利用率，可有效減少資料中心及網路基礎設施的碳排放，協助企業在加速AI創新與數位轉型的同時，兼顧ESG治理、淨零減碳及永續營運目標，打造兼具高效能與低碳化的新世代數位基礎建設。

中嘉集團總經理陳佐銘表示，AI浪潮加速推動全球數位轉型，也重新定義網路的價值，從單純的資訊傳輸管道，成為驅動產業創新與升級的關鍵基礎設施，更是支撐AI運算、資料中心互連、智慧城市及國家數位韌性的核心基石。

此次，中嘉寬頻率先完成具備800G APN（All-Photonics Network）服務能力的商用全光網路部署，不僅代表網路技術的重大升級，更是布局新世代數位基礎建設的重要里程碑。我們期待透過更高速、更智慧、更具韌性的網路，協助加速AI應用落地，同時並兼顧節能減碳與永續發展，實現科技創新與ESG並進，為台灣打造更具韌性的數位基礎建設，在全球AI與綠色轉型浪潮中建立數位競爭力與永續發展優勢。