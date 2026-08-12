立凱電奪特斯拉20年大單 砸10億落腳台南或台中

AI狂潮推升資料中心算力需求，卻也在美國掀起嚴重的缺電危機，促使大型儲能系統（ESS）加速轉向導入磷酸鐵鋰（LFP）電池。搶抓此波綠能與AI雙引擎紅利，台灣電池材料大廠立凱-KY（5227）11日董事會通過重大投資案，除參與子公司台灣立凱電能現增外，也將投資新台幣10億元租用廠房及購買設備。立凱電指出，因應訂單新廠選址於台南或台中，今年10月正式啟用，預計明年7月開始貢獻營收，展現強勁的營運轉機。

深耕電池材料領域達20年的立凱電，是目前中國以外全球「唯一」具備量產磷酸鐵鋰電池材料能力的台灣廠商。其產品終端應用範疇精準切入當前最具高成長性的三大領域：AI資料中心、儲能系統與電動車電池。

隨著AI資料中心對穩定的基載電力與緊急備援要求大增，美國市場大量採用鋰鐵電池作為儲能解決方案。立凱電憑藉優異的研發能量與不可替代的非中供應鏈優勢，順理成章成為國際科技巨頭戰略合作的核心首選。

受惠於全球供應鏈重組契機，立凱電今年營運迎來突破性進展，成功奪得電動車龍頭特斯拉（Tesla）長達20年的超長供應合約，全力應援美國在地市場需求。根據協議，未來立凱電每年將向特斯拉穩定供應至少10萬噸磷酸鐵鋰前驅體材料，為公司長期基本面注入極其充沛的成長動能。

為迅速落實龐大訂單的需求產能，立凱電11日董事會決議通過10億元購買機器設備及租用廠房。立凱電指出，在台南市政府的全力爭取與跨局處行政效率支援下，在目前台中與台南兩處地點中，落腳於台南的機會最高，屆時現有產線也將全部從桃園移往台南，遷廠將大幅減少營收表現，不過歷經營運調整，集中力量與資金完成有利潤的輸美產品，砍掉過去負毛利的營收，這是生存的必要條件。

法人指出，新廠今年10月啟用後，配合明年7月正式貢獻營收，加上特斯拉20年長單加持與AI儲能需求的爆發，立凱電在全球AI及電動車電池關鍵材料供應鏈中，已奠定不可或缺的戰略龍頭地位。

此外，立凱電也將參與子公司台灣立凱電能6億元現增，每股發行價格為10元，預計8月16日為認股基準日。