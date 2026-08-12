輝達推進AI基建 半導體台鏈利多

朝野共提出14版本無人機條例，仍待黨團協商，預計本月底於立法院會決戰。台灣無人機產業技術整合協會昨（11）日表示，台灣應在晶片、AI等護國神山基礎上，將無人機產業培育成下一棵「護國神木」，希望朝野整合各版本優點，才是產業之福。

2026-08-12 01:15