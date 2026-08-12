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輝達推進AI基建 半導體台鏈利多

經濟日報／ 記者 簡永祥

輝達攜手六大金融巨頭，規劃募集逾5,000億美元第三方資金投入AI基礎設施，是輝達繼開創入股甲骨文及OpenAI，再經由注資回頭買輝達晶片所形成三角閉鎖投資架構後，直接把華爾街的龐大資金池導入AI工廠，輝達正讓「華爾街資本」變成AI需求的加速器。

輝達導入六大金融機構，將AI基建從科技公司的資本支出，進一步轉化為華爾街可以投資、融資的「基礎設施資產」。六家公司透過債務及第三方資金提供融資，AI業者即可降低一次投入巨額資本的門檻，把未來現金流提前轉化成今天的算力投資，形成「金融資本到AI資料中心再到AI晶片與伺服器訂單」，是繼原先的「三角閉環」，延伸直接引進金主加速AI基建的新循環。

台灣已是全球AI基礎核心後盾，輝達導入六大金融機構將華爾街資金投入AI基礎建設，也意謂AI基礎建設速將再次加快。受惠廠商首推台積電（2330），更多資金投入AI工廠，最終勢必轉化為GPU及ASIC核心AI晶片需求，帶動台灣相關半導體供應鏈。

再者，台灣重要伺服器組裝廠如鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）等承接的整機、機櫃及系統整合訂單也將同步放大，連帶受惠。再者受惠包括台達電（2308）、光寶科（2301）的電源系統，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）的液冷散熱，以及台光電（2383）、金像電（2368）等高速材料與印刷電路板業者。

輝達 半導體 基建

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