朝野共提出14版本無人機條例 業界喊培育「護國神木」

朝野共提出14版本無人機條例，仍待黨團協商，預計本月底於立法院會決戰。台灣無人機產業技術整合協會昨（11）日表示，台灣應在晶片、AI等護國神山基礎上，將無人機產業培育成下一棵「護國神木」，希望朝野整合各版本優點，才是產業之福。

中興政策文教基金會昨日在立法院舉行「台灣無人載具發展政策」公聽會，對於立法院正研擬「無人載具條例草案」，台灣無人機產業技術整合協會理事池明洋表示，協會有三大建言。一，整合各黨派條例優點；二，對產業而言，編列預算愈高愈好，且希望採特別預算；三，建構共同採購和AI升級平台，逐步落實國產化比例。

資策會產業研究所長洪春暉指出，無人載具高度「地緣戰略」與「供應鏈信任」價值，在國家安全、不對稱防禦及全球安全科技供應鏈中，扮演不可或缺關鍵角色。

洪春暉分析，未來科技亮點將是「物理性AI（Physical AI）」，無人載具正是將AI從雲端虛擬世界延伸至實體環境的重要載體。台灣擁有三大發展優勢：可信賴的供應鏈、強大ICT聚落、得天獨厚的驗證場域。

洪春暉建議，台灣應從過去「授權生產」逐步走向「共同開發」。在向國際採購無人機時，應與對方建立長期合作模式，將「在地化」與「能力建構」納入採購條件，藉此幫助台灣廠商掌握開放介面與系統整合能力。

經濟部重申，盼朝野支持政院版條例。產發署強調，面對國際情勢與技術快速迭代，採用「特別預算」能賦予跨年度資源調配彈性；且穩定的採購需求能讓業者具備高度可預期性，更有意願投入研發與量產。

產發署指出，為完善無人機產業生態系，政府已規劃雙軌資金挹注。除無人機特別條例編列2,100億元預算，政院也核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，匡列六年442億元預算。