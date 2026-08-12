矽品想加碼投資…找不到土地

矽品精密再加碼雲林，在斗六舉行新廠動土典禮，矽品精密副董事長張衍鈞表示，半導體正處於黃金十年，2026年至2028年是爆發期，公司已超前部署、搶占先機，但「我們土地還不夠」，未來若雲林還有土地，不排除持續投資。

張衍鈞表示，矽品早在AI商機全面爆發前就超前布局，近年持續在全台擴建新廠，也取得不少舊廠房，目的就是爭取時間。虎尾廠第一期去年9月啟用，目前已開始獲利。

他說，半導體目前正處於黃金十年，2026年至2028年將是產業爆發關鍵階段，「我們是跑得最快的」，但「我們土地還不夠」，半導體產業在2029年後緩和成長，2028年以前仍會持續擴廠，只要土地、基建等條件到位，不排除持續投資雲林。

雲林縣長張麗善表示，矽品虎尾廠已開始獲利，斗六廠再落腳，將讓雲林成為中台灣重要半導體供應鏈基地。針對土地不夠的議題，她表示，縣府正積極推動中科虎尾園區二期擴展、國土計畫增加400公頃城鄉發展區及260公頃的褒忠農機產業園區。