敦泰專利訴訟一審勝訴 義隆提告遭駁回

驅動IC廠敦泰（3545）11日公告，義隆電子先前主張敦泰及旗下兩家子公司侵害專利權，並向智慧財產及商業法院提起排除侵害專利權等訴訟，一審判決結果出爐，法院駁回義隆之訴及假執行聲請，訴訟費用由義隆負擔。敦泰表示，本案對公司財務及業務並無影響。

根據敦泰公告，義隆於2025年9月1日對敦泰，以及旗下子公司FocalTech Electronics, Ltd.、FocalTech Systems, Ltd.提起訴訟，案件由智慧財產及商業法院審理，主張敦泰及相關子公司涉及侵害專利權。

敦泰今日接獲委任律師通知，一審判決主文為「原告之訴及假執行之聲請均駁回」，訴訟費用則由原告義隆負擔，意味敦泰在本次專利權訴訟一審取得有利結果。

針對本次判決結果，敦泰強調，該案目前對公司財務及業務並無影響，至於後續法律程序，公司指出，若義隆針對一審判決提出上訴，敦泰將依法與委任律師研議後續法律程序，以維護公司權益。