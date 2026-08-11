聽新聞
0:00 / 0:00
億光34.58億元處分銅鑼廠給信邦 預計處分利益22.58億元
LED大廠億光（2393）11日公告以公開標售方式，處分位於苗栗縣銅鑼鄉的銅鑼廠土地及建物，交易對象為信邦電子（3023），總交易金額34.58億元，預計本次處分利益約22.58億元（未扣除相關費用及稅額），將可活化資產並挹注獲利。
據公告，本次處分資產座落於苗栗縣銅鑼鄉中興路26號，土地面積為9,726.74坪，建物面積為14,142.18坪。本次標售底價參考中華徵信所（估價20.18億元）與展茂不動產估價師聯合事務所（估價21.83億元）之報告，最終由非關係人信邦電子得標。公司指出，本次交易主要目的為調整資產配置，提升資產報酬率。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。