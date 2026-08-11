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資策會攜手奇美醫院 發布智慧醫療AI人才教育成果

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
資策會11日與奇美醫院共同舉辦「智慧賦能人才永續高峰論壇」，圖為貴賓現場合影，第一排左2起為奇美醫院藥劑部兼代理教學部蘇慧貞部長、奇美醫院深耕計畫辦公室黃仲毅執行長、資策會教研所何玲玲所長、成功大學資工系蔣榮先教授、資策會簡立峰常務董事、資策會黃仲銘董事長、奇美醫院林宏榮院長、奇美醫院鄭天浚副院長、奇美醫院陳奇祥副院長、奇美醫院王哲川副院長、奇美醫院許建清副院長；圖第二排為資策會蕭博仁副執行長(左3)及資策會林玉凡副執行長(左4)。資策會／提供
資策會11日與奇美醫院共同舉辦「智慧賦能人才永續高峰論壇」，圖為貴賓現場合影，第一排左2起為奇美醫院藥劑部兼代理教學部蘇慧貞部長、奇美醫院深耕計畫辦公室黃仲毅執行長、資策會教研所何玲玲所長、成功大學資工系蔣榮先教授、資策會簡立峰常務董事、資策會黃仲銘董事長、奇美醫院林宏榮院長、奇美醫院鄭天浚副院長、奇美醫院陳奇祥副院長、奇美醫院王哲川副院長、奇美醫院許建清副院長；圖第二排為資策會蕭博仁副執行長(左3)及資策會林玉凡副執行長(左4)。資策會／提供

生成式AI正快速改變全球產業，也讓智慧醫療發展邁入新階段。由奇美醫院與財團法人資訊工業策進會（資策會）共同舉辦的「智慧賦能人才永續高峰論壇」，11日於奇美醫院展開，並發布雙方共同打造的智慧醫療AI人才培育成果。現場邀集資策會黃仲銘董事長、資策會簡立峰常務董事、奇美醫院林宏榮院長、成功大學資訊工程學系蔣榮先特聘教授，以及全臺多家醫療體系代表齊聚，共同探討AI驅動智慧醫療發展與人才永續等重要課題。

AI加速智慧醫療發展 技術、政策與人才缺一不可

資策會黃仲銘董事長表示，智慧醫療發展已從單一技術導入，逐步走向臨床流程、資料治理、跨域協作及人才能力的全面升級。資策會近年持續投入智慧醫療發展，致力串聯政府政策、醫療需求、AI技術與產業資源，扮演智慧醫療跨域整合者的角色，希望協助醫療體系在導入可信任的AI技術同時，同步建構符合未來需求的人才能力，推動智慧醫療創新落地。

論壇中，資策會簡立峰常務董事也指出，AI正快速改變醫療服務模式，AI將作為強大工具，大幅吸收醫護人員在行政、病歷撰寫與文書認知上的龐大負荷；接著，AI將進化為專屬的「專業代理人」，例如遠距運作的虛擬個管師，能全天候進行病患追蹤與精準用藥管理；最終階段，AI將達到「跨科整合」，能夠打破科室壁壘、多代理系統(Multi-Agent System)協同，以及Hospital-to Home的無牆化無縫醫療。不僅如此，更厲害的是，當AI在接收大量來自臨床的資料之後，甚至也能產生出如同醫事人員一般的同理心！

除AI技術快速演進外，政府政策的持續推動，也為智慧醫療發展增添重要助力。奇美醫院林宏榮院長表示，衛福部自2025年起推動的「健康台灣深耕計畫」，透過優化醫療工作環境、多元人才培育、智慧科技醫療及醫療永續發展等四大面向，提升臺灣醫療韌性與照護品質，奇美醫院率先響應政策，積極投入智慧醫療創新，逐步建立兼顧醫療品質、人才培育與永續經營的新模式。

隨後，簡立峰常董、林宏榮院長及蔣榮先教授共同展開專題對談，針對AI技術發展、醫療數位轉型及臨床挑戰深入交流。與談專家一致認為，智慧醫療下一階段的關鍵，不只是AI技術持續演進，更重要的是建立醫療體系持續吸收、應用及創新的能力；唯有結合技術、醫療臨床與人才三者協同發展，才能真正讓AI融入醫療服務，並以人才永續支撐智慧醫療的長期發展。

資策會攜手奇美建立人才培育模式 從課程培訓走向能力驗證

資策會數位教育研究所（教研所）何玲玲所長以「智慧醫療跨域人才賦能機制與核心職能布局」為題，分享資策會與奇美醫院共同推動智慧醫療AI人才教育體系的合作成果。她表示，此次合作是國內少數由醫療院所與法人共同建立，從職能、培訓到能力驗證的智慧醫療AI人才教育體系。

今年雙方從臨床需求出發，共同規劃19場系列課程，採模組化結構設計，涵蓋應用實踐、基礎素養、溝通協作與安全規範等關鍵維度，課程不僅在奇美總院推動，更延伸至奇美佳里與柳營分院，以及高雄榮民總醫院臺南分院、衛生福利部臺南醫院、臺南新樓醫院等區域夥伴。目前已累積突破800人次參與學習。

除課程培訓外，雙方也同步推動AI專業認證，輔導約300人次參與「生成式AI能力認證」及「生成式AI辦公室應用能力認證」考試，首波考試於7月27日完成，奇美醫院參訓同仁考照通過率高達九成，充分展現情境導向培訓與職能護照在臨床現場的實戰成效。

智慧醫療已成為AI應用中備受關注、具高度發展潛力的領域。未來資策會將持續深化智慧醫療AI人才教育體系，結合職能發展、課程培訓、能力驗證及數位職能護照，攜手更多醫療機構建立建立可複製、可擴散的人才培育模式，與民興利，推動臺灣智慧醫療從技術創新走向人才永續，打造具國際競爭力的智慧醫療發展模式。

資策會11日攜手奇美醫院舉辦「智慧賦能人才永續高峰論壇」，發布智慧醫療AI人才教育成果，並邀請資策會黃仲銘董事長擔任致詞嘉賓。資策會／提供
資策會11日攜手奇美醫院舉辦「智慧賦能人才永續高峰論壇」，發布智慧醫療AI人才教育成果，並邀請資策會黃仲銘董事長擔任致詞嘉賓。資策會／提供

資策會 奇美醫院 教育

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