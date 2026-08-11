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奧義賽博攜手群聯Xec系列內建於群聯地端AI平台 保護主權AI

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

AI資安業者奧義賽博-KY創（7823）11日宣布與群聯（8299）策略合作，共同推出內建資安的地端AI基礎設施，奧義Xec系列 AI安全技術將原生整合進群聯aiDAPTIV+地端AI平台。此外，奧義賽博董事會日前決議將新設主權AI模型安全孫公司，群聯電子董事會近期決議成立群聯資本，也正積極評估策略入股該公司。

奧義賽博指出，主權AI已成為亞太、歐洲與中東各國的政策方向，各國政府與受監理產業均致力掌握自身的微調模型、機敏資料與AI算力。群聯aiDAPTIV+以NAND Flash擴展GPU記憶體，使企業在可負擔的硬體上完成大型模型的微調與推論，讓AI從大型機構的專屬能力，延伸至中型製造業、醫院、學校、地方政府與國防供應鏈。

隨著AI遭駭事件與模型失控案例接連浮現，提示詞注入導致機敏資料外洩、模型越獄遭誘導執行違規操作、訓練資料遭駭客投入病毒導致決策失準等新興資安風險，已成為企業推動AI轉型時必須一併納入評估的營運課題。但現行的AI 安全配套，無論是上線前的測試或執行期的護欄，多半僅有雲端版本，能於地端獨立執行的安全模型極為有限。對於必須確保資料與模型自主可控的組織而言，防護實質上無從導入。

奧義與群聯合作，奧義Xec系列將直接搭載於Phison AI Data Platform，結合群聯aiDAPTIV+ 技術，讓資安隨AI算力一同出廠。奧義Xec系列本身為可於地端獨立執行的安全模型，XecART於系統上線前，對模型與AI應用執行自動化對抗測試，XecGuard執行期提供輕量化即時防護，在相同硬體資源下最大化 Token 產出效率，展現AI算力兼顧AI資安的優勢。

奧義指出，這項計畫讓雙方在平台層完成軟硬體整合與驗證，系統啟用時即具備原生防護能力，客戶無須另行採購、整合與調校，資料不必離開機房，「出廠即設防」。雙方並共同開發一套標準參考設計，涵蓋支援的模型規模、硬體配置、Phison AI Data Platform 與 aiDAPTIV+ 的最佳化設定，以及防護啟用下的實測效能與安全基線。

透過aiDAPTIV+ 最大化底層硬體的Token產出效率，使固定的GPU與系統資源能支撐更高的AI資安服務效能。完成一次整合與驗證後，群聯通路夥伴即可大量複製，無須逐案投入工程資源。對奧義賽博而言，AI資安由此成為AI基礎設施的一環，與平台出貨量連動；群聯透過AI Data Platform、aiDAPTIV+與原生AI資安能力的整合，在高度價格競爭的AI基礎設施市場中建立明確區隔。

群聯 資安 平台

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