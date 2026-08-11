神達旗下神雲Newark據點開幕 強化北美AI布局

神達（3706）旗下子公司、伺服器解決方案商神雲科技（MiTAC Computing Technology Corporation），今日宣布其美國子公司（MiTAC Computing Technology USA Corporation）位於加州Newark的營運據點擴建盛大開幕。

神雲科技美國子公司總經理黃裕聖（Raymond Huang）表示，這座全新營運據點展現了神雲科技深化美國在地合作的堅定承諾。藉由這次擴建，我們能直接提供在地化的工程、測試、驗證與失效分析（FA）服務，全面強化我們在美國的銷售與製造營運量能。

將此在地支援與我們先進的製造底蘊結合，我們打造出一個協同創新中心，旨在加速下一代資料中心基礎設施的上市時程。我們非常期待這座設施能為區域的創新與合作帶來更多契機。

開幕典禮匯聚了政要名流、核心客戶、戰略產業夥伴及社區代表，共同參與正式剪綵、高階主管交流、專人導覽以及互動式實機展示，全面呈現神雲科技端到端的系統工程能力。神雲科技十分榮幸邀請到紐瓦克市長Michael Hannon 蒞臨，市長除親自致詞並代表市政府頒發賀詞證書外，紐瓦克市議員Eve Marie Little、市政經理David Benoun、社區發展局局長Steven Turner、經濟發展局副局長Angela Tsui，以及紐瓦克商會執行長LilyMei也一同出席盛會。