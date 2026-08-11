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台積電董事會拍板四大議案 季配息續配7元、合資索尼2,820億日幣

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

台灣積體電路製造股份有限公司（2330）11日召開董事會，會中重要決議如下：

一、核准 2026 年第2季營業報告書及財務報表，其中第2季合併營收約新台幣 1 兆 2,703億 8 千萬元，稅後純益約新台幣 7,065 億 6 千萬元，每股盈餘為新台幣 27.25 元。

二、核准配發 2026 年第2季之每股現金股利 7.0 元，其普通股配息基準日訂定為 2026 年 12 月 16 日，除息交易日則為 2026 年 12 月 10 日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自 2026 年 12 月 12 日起至 12 月 16 日止，停止普通股股票過戶，並於 2027 年 1 月 7 日發放。此外，因應台灣金管會法規修訂，台積公司將自本次股利分派開始提供依「華僑及外國人投資證券管理辦法」投資之外資股東以美元收受現金股利之選擇權利。台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為 2026 年 12 月 10 日。

三、為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金 294 億 4,250 萬元，內容主要包括：1. 建置及升級先進製程產能；2. 建置及升級先進封裝、成熟及/或特殊製程產能；3.廠房興建及廠務設施工程。

四、核准與索尼半導體解決方案公司（Sony Semiconductor Solutions Corporation）合資成立新公司，以研發與製造下一世代影像感測器，以及於不超過日幣 2,820 億元之額度內認購該合資公司之股份。

台積電 索尼 季配息

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