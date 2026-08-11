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村田新一代電源管理解決方案首度亮相 突破高功率設計挑戰

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
村田於2026開放運算計畫亞太高峰會首度發布全新升級的48V輸入至12V輸出的DC-DC轉換器。照片／公司提供。
村田於2026開放運算計畫亞太高峰會首度發布全新升級的48V輸入至12V輸出的DC-DC轉換器。照片／公司提供。

株式會社村田製作所於2026開放運算計畫亞太高峰會（OCP APAC Summit）首度發布全新升級的 48V / 12V DC-DC轉換器，此產品具備高功率密度、高效能、模組化設計與應用需求彈性配置，可打造更具效率與彈性的電源架構。

隨著AI運算及GPU加速平台快速發展，AI資料中心機櫃的功耗持續攀升，系統設計者在48V匯流排轉換至12V供電時，面臨更高電流需求、板面空間有限，以及散熱與電源管理等挑戰，對此，村田提供多個48V輸入至12V 輸出的DC-DC 轉換器選項，涵蓋不同功率等級、封裝尺寸與功能配置，協助客戶依據功率需求、系統架構、散熱條件及空間限制加以選擇，快速完成最佳化電源設計。

村田指出，DC-DC 轉換器採用高效率電源架構與Baseplate散熱設計，在有限板面空間內仍能提供穩定且高效的12V電源轉換，適用於AI伺服器、GPU運算平台、GPU Peripheral Component Interconnect-Express（PCIe）加速卡及高功率交換器等高效能運算應用，產品兼顧轉換效率、散熱效能、輸出穩定性及系統監控能力，並整合完善的保護機制，以滿足新一代AI資料中心對高功率電源的設計需求。

此外，村田強調，今年全新升級、專為高瓦數設計的DC-DC轉換器，特別提升對GPU瞬間高功耗的支援能力，即使採用多模組並聯運作，產品仍能於動態負載變化時維持良好的輸入電流均流控制，提升整體電源架構的穩定性。

另外，在AI運算蓬勃發展之際，高速光通訊介面的需求亦持續提升，在追求高速傳輸的同時，系統也必須兼顧訊號完整性、電磁干擾抑制與電源品質，然而，傳統磁珠與電感元件在提供雜訊濾波效果時，往往伴隨較高的直流電阻（DCR）及高頻損耗，不僅造成額外壓降，也影響整體電源效率，成為高速光通訊模組設計的重要挑戰。

針對此需求，村田此次展出大電流鐵氧體磁珠、光收發器專用電感及資料中心光交換器濾波電感等產品，透過實際應用展示，協助客戶深入了解高速光通訊模組在雜訊抑制與電源品質的設計挑戰，相關解決方案目前已廣泛應用於台灣及大中華區AI伺服器、光通訊模組及交換器供應鏈，協助客戶提升高速傳輸環境下的訊號品質與電源穩定性。

電源管理 設計

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