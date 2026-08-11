矽品精密斗六廠動土擴大雲林布局 打造全球AI先進封測關鍵引擎

為因應全球AI與高效能運算的爆發性需求，日月光投控（3711）旗下封測大廠矽品精密今（11）日於雲林斗六基地舉行「斗六新廠動土典禮」，是繼2025年虎尾廠第一期成功啟用後，今日斗六新廠建置，預計導入CoWoS先進封裝製程，不僅宣告矽品精密進一步擴大中臺灣產能版圖，更意味著在「虎尾、斗六」雙廠聯動的強勢帶動下，更多高科技動能與優質就業機會將帶入雲林，推動雲林在地產業轉型升級，加速建構在地半導體生態圈。

今日動土典禮現場貴賓雲集，由經濟部部長龔明鑫、雲林縣縣長張麗善及矽品副董事長張衍鈞共同主持，立法委員劉建國、張嘉郡與丁學忠及斗六市市長林聖爵、園管局局長楊志清、產發署署長邱求慧等各界貴賓出席見證。

矽品表示，自AI商機爆發，公司啟動全台擴廠以來，已於台中、彰化、雲林、新竹與台南等地持續擴建新廠，近兩年擴廠總投資金額約2000億元，全台新近增加的員工人數更超過8000人。

龔明鑫致詞時表示，矽品精密此次投資將進一步強化先進封裝能力，提升製程整合效率與產品良率，擴充高階封裝技術量能，不僅有助提升半導體產業競爭優勢，也將持續鞏固臺灣在全球半導體供應鏈的關鍵地位。

張衍鈞表示，矽品精密穩步深耕雲林，將世界級的先進封裝技術帶入地方，虎尾廠（P1）於 2022 年 11 月開工動土、去年9月順利啟用後，緊接而來的斗六廠預計投資近千億元，開發面積6公頃，預期滿載能為地方創造2,200個以上的優質工作機會，待2028年斗六廠第一期啟用後，可望先為地方帶來1300個就業機會，成為矽品精密未來AI先進封測的關鍵引擎，與全球AI供應鏈不可或缺的中堅力量，期盼帶動地方經濟發展，共創雙贏。

張麗善表示，招商成功不只是企業願意投資，更是政府願意承擔。自矽品精密決定落腳雲林開始，縣府立即成立跨局處專案團隊，由「招商單一服務窗口」全程陪伴，從土地媒合、行政協調、建照申請到跨機關整合，全程專案協助、即時排除投資障礙，以最高行政效率縮短企業投資時程。

矽品行政長簡坤義也在這次典禮誠摯的表示感謝，他說早在虎尾廠建廠籌備與成功啟用，到如今斗六廠的順利動土，有著劉建國委員、張嘉郡委員、丁學忠委員與雲林各界協助，更特別感謝經濟部園管局的全力支持與雲林縣政府團隊，在各方面給予高效率且強有力的協助，還有日月光投控集團及所有協力夥伴的幫助，促使我們推動斗六廠建設的落地，今天是匯集眾人力量成果的展現，讓矽品在雲林能順利落腳、安心發展。