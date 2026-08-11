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鴻海旗下工業富聯上半年淨利首次突破人民幣200億元 年增96%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻海（2317）旗下工業富聯（FII）11日發布2026年半年報，受惠於AI運算能力需求持續成長，上半年營收達到人民幣5,578.6億元，年增54.6%，上半年淨利為人民幣237.4億元，年增96%，均創下歷史新高。在高基礎上，該公司持續實現快速且高品質的成長。

就業務表現而言，FII雲端運算領域的營收年增達75.7%。 GPU與ASIC業務同步擴張：雲端服務供應商（CSP）的AI伺服器營收年增2.3倍，GPU人工智慧機櫃出貨量增長3.2倍；ASIC AI機櫃出貨量成長三倍，ASIC CPU伺服器出貨量成長2.5倍。 資料中心高速網路營收年增一倍，800G以上交換器出貨量成長1.4倍，SuperNIC網路卡出貨量較去年同期成長1.4倍。

就單季度盈利而言，FII第2季營收達人民幣3,067.8億元，年增53%，季增22%，單季營收首次突破人民幣3,000億元

淨利為人民幣131.5億元，年增91%，季增24%，連續四個季度淨利超過人民幣100億元，所有指標均創下同期新高。

儘管上半年外部環境複雜且波動，FII獲利能力仍持續提升。 每股基本盈餘（EPS）為1.20元，年增96.72%; 加權平均股本報酬率（ROE）為13.36%，較去年同期上升5.72個百分點，核心獲利指標均創下同期新高。

工業富聯的GPU與ASIC業務同步擴張，CSP的AI伺服器營收成長2.3倍，該公司表示，主要得益於AI運算能力需求持續激增、主要客戶市場份額穩步增長，以及CSP強勁表現，推動整體營收成長。

工業富聯指出，雲端運算業務持續快速成長，AI伺服器產品出貨量大幅增加，GPU與ASIC業務同步擴展。其中，CSP的AI伺服器收入年增2.3倍，GPU人工智慧機櫃出貨量增長3.2倍。ASIC AI機櫃出貨量成長三倍，ASIC CPU伺服器出貨量增長2.5倍，進一步鞏固全球AI伺服器市場的領先地位。 此外，該公司積極投資下一代AI平台產品開發，同時加速新ASIC項目的布局與擴展，並多元化客戶群。

在通訊與行動網路設備業務中，資料中心高速網路營收年增一倍，800G以上交換機出貨量同比增長1.4倍，SuperNIC網路卡出貨量較去年同期增長1.4倍。新產品研發與客戶引入穩步推進。 工業富聯產品線現已全面涵蓋乙太網路、InfiniBand 及 NVLink 交換機等多元技術路線。CPO 全光交換機原型已交付，其高速交換器市場占有率仍居業界前列。

此外，受惠於主要客戶高端智慧型手機穩定出貨及AI智慧型手機帶來的結構升級機會，該公司終端精密機械零件業務表現穩健，持續展現韌性。

鴻海 工業富聯 人民幣

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