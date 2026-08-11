仁寶打造三大地區製造基地 全力衝AI伺服器市場

仁寶（2324）持續擴大全球AI伺服器新產能布局，董事長陳瑞聰指出，仁寶將會持續台灣、越南、美國等地打造AI伺服器新產能，且會在今年底前陸續開出，在三地聯合生產研發及製造效應下，將可望因應客戶後續龐大的AI伺服器產能新訂單。

陳瑞聰表示，在全球布局方面，大溪製造中心將與仁寶台灣其他廠區、越南及美國等生產據點形成策略互補。其中，大溪新廠除了生產L10／L11等AI伺服器整機櫃之外，還可用做新產品導入（NPI）的研發中心。

不僅如此，仁寶同步在越南、美國德州等地打造生產據點。陳瑞聰說，越南當前已經有一個廠區負責L6的SMT自動化產線，目前正在規劃打造第二個越南廠區，屆時SMT自動化產線將可望上看10條，並依客戶需求再決定送往台灣或美國等生產基地打造AI伺服器整櫃及出貨。

另外，在美國德州新廠，陳瑞聰指出，目前兩座新廠除了有L10／L11等整機櫃生產線之外，因應部分客戶就近生產需求，因此亦有規劃L6產能，美國德州兩座新廠將會在今年第4季開始進入試產，最快將在明年第1季放量生產，並供貨給企業級（Enterprise）、超大規模雲端服務商（Hyperscaler）等客戶。