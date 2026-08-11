仁寶大溪AI伺服器製造中心正式啟用 強化全球AI製造布局

仁寶（2324） 11日舉辦大溪AI伺服器製造中心剪綵啟用典禮，正式啟用新世代AI伺服器製造產能，為仁寶布局全球AI製造版圖的重要里程碑。典禮由仁寶電腦董事長陳瑞聰主持，並邀請桃園市長張善政、桃園市議會議長邱奕勝、市議員李柏坊、梁為超、以及桃園市政府經發局局長張誠等貴賓共同見證，展現仁寶深耕台灣、強化全球AI供應鏈關鍵地位的決心。

隨著AI、高效能運算（HPC）及大型資料中心需求快速成長，全球市場對AI伺服器的需求持續攀升。仁寶積極擴大AI伺服器研發與製造能量，於今年5月宣布投資大溪廠，涵蓋不動產購置、廠房改建及先進製造設備導入，總投資金額達新台幣40.3億元。大溪製造中心正式啟用後，將進一步強化仁寶在AI伺服器製造、供應鏈韌性及全球交付能力上的競爭優勢。

大溪廠區土地面積約7,654平方公尺，建物面積約21,706平方公尺，主要投AI伺服器系統（L10）及機櫃（L11）製造，預計自今年第4季起逐步貢獻營收。隨著大溪製造中心加入，仁寶AI伺服器系統產能將倍增，並新增機櫃製造能力，進一步支援 AI 伺服器及資料中心基礎設施需求。

大溪AI伺服器製造中心將導入仁寶自主研發的液冷散熱技術，並聚焦Rack-level系統整合、先進冷卻技術與高密度AI基礎設施製造能力，以因應AI伺服器高功耗、高密度運算及高可靠性的需求，提供更穩定且具備優異能源效率的整體解決方案。

在全球布局方面，大溪製造中心將與仁寶台灣、越南及美國製造據點形成策略互補。透過台灣、越南與美國三地協同製造網絡，仁寶將提供更具彈性的區域化製造服務、更即時的客戶訂單支援，以及更完善的全球交付能力，滿足全球AI客戶多元化的供應鏈需求。

仁寶董事長陳瑞聰表示「仁寶正加速朝向以AI為核心的企業轉型。在AI伺服器領域，仁寶的客戶版圖已由傳統PC ODM客戶擴展至NeoCloud市場，成為推動今年仁寶伺服器業務快速成長的重要動能。下一階段，將進一步拓展至Hyperscaler及Enterprise企業客戶市場。」 他進一步表示「AI正在改變世界，而製造能力將決定誰能將AI真正落地。大溪製造中心的啟用，不僅是產能的擴充，更代表仁寶在AI供應鏈整體實力上的進一步提升。再加上仁寶美國德州廠預計於明年全面開出產能，我們對2027年AI伺服器業務的成長動能深具信心。」