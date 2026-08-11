聽新聞
0:00 / 0:00
已婚宏碁營運長爆偷情總監！小三竟仗勢霸凌下屬 公司回應了
有關係就沒關係？你是否也有這種經歷，職場上討人厭的同事，仗著和上司的良好關係欺壓員工。週刊爆料，已婚的宏碁營運長高樹國，偷吃資深總監許德箴長達5年，許更仗勢欺壓下屬。對於內部醜聞，宏碁表示已知悉相關事件，但因涉及隱私，「我們無法評論」。
根據「鏡週刊」報導，已婚的宏碁營運長高樹國，偷吃空間運算產品事業部資深總監許德箴，不倫戀時間更長達5年。吹哨者表示，高樹國平常在員工面前建立「妻管嚴」的愛家男人形象，私下卻常以加班為藉口，和許德箴大玩不倫戀。此外，吹哨者更爆料許德箴仗著是高樹國小三，不僅欺凌下屬，更介入公司其他部門事務。
相關消息被分享到PTT後，也引起眾多網友討論，「感覺就是員工看不下去爆料的」、「偷吃每天都在發生，這只是被曝光的1/1000件而已」、「那肯定是去摩鐵討論機密專案報告啊」。
對於公司內部醜聞曝光，宏碁表示，「我們已知悉相關事件。由於涉及個人隱私，我們無法評論。」
根據宏碁官網資訊，高樹國於1995年進入宏碁，經歷業務管理、IT產品開發等不同領域，於2023年5月份擔任宏碁公司營運長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。