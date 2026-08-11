矽品斗六新廠動土 投資近千億元、導入CoWoS先進封裝

日月光投控（3711）旗下封測大廠矽品精密11日舉行斗六新廠動土典禮，預計投資近千億元、開發面積約6公頃，並導入CoWoS先進封裝製程。第一期預計2028年啟用，可望創造1,300個工作機會，未來全廠滿載後，就業人數將超過2,200人。

矽品表示，斗六新廠將與2025年9月啟用的虎尾廠形成雙廠聯動，擴大雲林先進封測產能，因應人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）需求，並作為公司未來AI先進封測的重要生產基地。

矽品副董事長張衍鈞指出，公司持續深耕雲林，將世界級先進封裝技術帶入地方。虎尾廠第一期自2022年11月動工、2025年9月啟用後，緊接著啟動斗六廠建設，希望帶動地方產業與人才發展，強化台灣在全球AI供應鏈的地位。

因應AI商機快速成長，矽品近年已在台中、彰化、雲林、新竹及台南等地擴充產能，近兩年擴廠總投資金額約2,000億元，全台新增員工超過8,000人。經濟部長龔明鑫表示，此次投資將進一步擴充高階封裝量能，提升製程整合效率與產品良率，強化台灣半導體產業競爭力。

配合新廠建置，矽品也將持續招募人才，並深化與雲林當地學校的產學合作。目前公司已與虎尾科技大學開辦設備產攜班，累計培育逾200名學生，同時在虎尾、斗六設立獎學金，希望吸引在地青年投入半導體產業。