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「這10家」太空台廠8月下旬參展美國 SmallSat打國際市場

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台灣太空產業發展協會（TSIDA）攜手國家太空中心（TASA）、工研院（ITRI）及低軌衛星產業聯誼會，率領包括鐳洋科技、昇達科及華泰電子等10家太空台廠，參與8月23日至26日於美國猶他州舉辦的全球指標性小衛星展會SmallSat，與法國、日本、西班牙及義大利並列全球五大國家館，展現台灣太空供應鏈實力。

國家太空中心表示，台灣太空產業將首度以「TAIWAN SPACE」台灣形象館型態進軍美國Small Satellite Conference（SmallSat）。這次台灣形象館將以 「Powering the Future of Small Satellite」 為展館主題，集結台灣太空供應鏈共同參與，展現台灣小衛星產業技術實力，並透過一致的國家品牌形象，深化與國際太空產業的交流合作。

TSIDA表示，未來將持續以「TAIWAN SPACE」作為台灣太空產業共同品牌，除持續參與全球具指標性的Satellite Conference & Exhibition等重要國際展會外，也將積極布局更多符合台灣產業規模與技術優勢的專業展會。

太空中心表示，隨著低軌衛星星系（LEO Constellations）快速發展與商業太空市場持續成長，小型衛星已成為全球太空產業的重要發展趨勢。相較於大型綜合型太空展會，SmallSat長期聚焦於小衛星、次系統、關鍵零組件及新興太空技術應用，是全球最具代表性的專業交流平台之一，也是國際系統商、整星製造商及供應鏈夥伴尋找合作對象的重要平台。對於具備ICT、半導體、電子製造及精密工程優勢的台灣企業而言，SmallSat更是切入全球小衛星供應鏈、拓展國際市場的重要契機。

TSIDA理事長余憲政表示，台灣在高可靠度製造、快速量產及供應鏈整合方面具備深厚基礎，與全球小衛星產業需求高度契合。此次首度以「TAIWAN SPACE」台灣形象館參與SmallSat，希望透過國家館形式整合產業能量，協助國際買主更完整認識台灣太空供應鏈，促進技術交流、商業媒合及跨國合作，進一步提升台灣企業參與國際市場的機會。

TSIDA表示，這次台灣形象館集結10家台灣太空供應鏈企業共同參展，實體參展廠商包括仁寶電腦、金頓科技、高柏科技、益材科技、鋐泰光電、艾捷航材、超赫科技、鐳洋科技、昇達科及華泰電子；另有耀登科技及太空新創HEX20共同響應「TAIWAN SPACE」品牌推廣。

TSIDA表示，參展企業橫跨衛星系統、關鍵次系統、射頻通訊、太陽能、電子製造服務、熱控材料、航太資材及環境測試驗證等核心領域。

其中，仁寶電腦與鐳洋科技展現低軌衛星整星與系統整合製造能量；昇達科與超赫科技專注於陣列天線、射頻微波、衛星通訊 IC 及酬載次系統的研發製造；鋐泰光電呈現太空級太陽能電池與衛星電源系統技術；高柏科技、益材科技及艾捷航材展示太空熱管理、複合材料與航太熱控資材；金頓科技與華泰電子則分別呈現太空元件環境測試、可靠度驗證及航太級電子製造服務（EMS/PCBA）與封裝技術，完整展現台灣小衛星供應鏈從關鍵零組件、製造到驗證測試的完整技術能量。

美國 太空 低軌衛星

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