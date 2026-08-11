中華電信、Nokia策略合作 推動AI-RAN前進次世代行動網路

電信龍頭中華電信（2412）11日宣布與Nokia簽署AI-RAN策略合作備忘錄，兩公司將共同研究行動網路與人工智慧技術之整合應用，探討AI-RAN技術研究、實驗室及場域驗證、AI運算架構與平台技術，以及次世代行動網路演進等合作。雙方將透過工作小組，逐步展開技術交流與概念驗證，共同探索AI技術於未來行動網路的應用潛力。

中華電信總經理林榮賜與Nokia行銷策略副總裁Steph Delvoye見證雙方簽署合作備忘錄，中華電信網路分公司總經理賈仲雍、台灣Nokia總經理許佳樹一起出席。

近年諾基亞積極布局AI-RAN（Artificial Intelligence Radio Access Network），更因此與輝達進行投資策略合作。

林榮賜表示，AI正快速驅動全球電信網路技術發展，AI-RAN已成為國際產業重要發展方向之一。本次合作將以開放、務實及驗證導向為原則，針對AI-RAN相關技術、AI運算平台、網路架構演進及邊緣推論（Edge-Inference）潛在應用情境進行共同研究與驗證，評估其對網路效能、營運效率及未來服務發展之可行性，並持續關注國際標準及產業發展趨勢，作為中華電信未來網路演進的重要參考。

賈仲雍指出，AI正加速改變全球通訊產業發展方向，未來網路除了持續提升傳輸效能，更需具備智慧化、自動化及可程式化能力。此次與Nokia合作，希望透過雙方技術交流及POC驗證，深入了解AI-RAN相關技術發展方向，評估不同AI運算架構、部署模式及應用情境之可行性與適用性，累積未來5G-Advanced及6G網路演進所需技術能量，持續提供客戶更優質、更可靠的行動通訊服務。

台灣諾基亞總經理許佳樹強調，AI-RAN是行動網路演進的重要里程碑，也是從5G-Advanced邁向Pre-6G乃至6G時代的關鍵技術。我們非常榮幸能與中華電信攜手推動AI-RAN創新發展。透過結合Nokia在無線網路演進、AI-RAN、網路自動化及AI基礎設施領域的全球專業技術，以及中華電信在台灣市場深厚的營運實力與服務經驗，雙方將共同驗證AI-RAN技術的可行性、探索創新應用情境，並發掘未來的商業機會。這項合作將為未來AI驅動的智慧網路奠定重要基礎，開啟更智慧、更高效且更具創新能力的網路新時代。

中華電信強調，長期引領國內投入行動通信技術發展及先期驗證，持續深化AI、雲端、網路及數位基礎設施等核心能力。本次合作將聚焦於AI-RAN技術驗證、AI運算平台整合及新型態網路架構研究，秉持「永遠走在最前面」的企業理念，持續布局未來智慧網路技術發展，持續提升網路品質與服務競爭力，並為台灣數位產業發展奠定堅實基礎。