快訊

金門防空警報響 外籍遊客「狀況外」…美籍男：不知道要往哪裡躲

聽新聞
0:00 / 0:00

中華電信、Nokia策略合作 推動AI-RAN前進次世代行動網路

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信、Nokia策略合作，推動AI-RAN 前進次世代行動網路。左起為中華電信總經理林榮賜、中華電信網路分公司總經理賈仲雍、台灣Nokia總經理許佳樹、Nokia行銷策略副總裁Steph Delvoye。記者黃晶琳／攝影
中華電信、Nokia策略合作，推動AI-RAN 前進次世代行動網路。左起為中華電信總經理林榮賜、中華電信網路分公司總經理賈仲雍、台灣Nokia總經理許佳樹、Nokia行銷策略副總裁Steph Delvoye。記者黃晶琳／攝影

電信龍頭中華電信（2412）11日宣布與Nokia簽署AI-RAN策略合作備忘錄，兩公司將共同研究行動網路與人工智慧技術之整合應用，探討AI-RAN技術研究、實驗室及場域驗證、AI運算架構與平台技術，以及次世代行動網路演進等合作。雙方將透過工作小組，逐步展開技術交流與概念驗證，共同探索AI技術於未來行動網路的應用潛力。

中華電信總經理林榮賜與Nokia行銷策略副總裁Steph Delvoye見證雙方簽署合作備忘錄，中華電信網路分公司總經理賈仲雍、台灣Nokia總經理許佳樹一起出席。

近年諾基亞積極布局AI-RAN（Artificial Intelligence Radio Access Network），更因此與輝達進行投資策略合作。

林榮賜表示，AI正快速驅動全球電信網路技術發展，AI-RAN已成為國際產業重要發展方向之一。本次合作將以開放、務實及驗證導向為原則，針對AI-RAN相關技術、AI運算平台、網路架構演進及邊緣推論（Edge-Inference）潛在應用情境進行共同研究與驗證，評估其對網路效能、營運效率及未來服務發展之可行性，並持續關注國際標準及產業發展趨勢，作為中華電信未來網路演進的重要參考。

賈仲雍指出，AI正加速改變全球通訊產業發展方向，未來網路除了持續提升傳輸效能，更需具備智慧化、自動化及可程式化能力。此次與Nokia合作，希望透過雙方技術交流及POC驗證，深入了解AI-RAN相關技術發展方向，評估不同AI運算架構、部署模式及應用情境之可行性與適用性，累積未來5G-Advanced及6G網路演進所需技術能量，持續提供客戶更優質、更可靠的行動通訊服務。

台灣諾基亞總經理許佳樹強調，AI-RAN是行動網路演進的重要里程碑，也是從5G-Advanced邁向Pre-6G乃至6G時代的關鍵技術。我們非常榮幸能與中華電信攜手推動AI-RAN創新發展。透過結合Nokia在無線網路演進、AI-RAN、網路自動化及AI基礎設施領域的全球專業技術，以及中華電信在台灣市場深厚的營運實力與服務經驗，雙方將共同驗證AI-RAN技術的可行性、探索創新應用情境，並發掘未來的商業機會。這項合作將為未來AI驅動的智慧網路奠定重要基礎，開啟更智慧、更高效且更具創新能力的網路新時代。

中華電信強調，長期引領國內投入行動通信技術發展及先期驗證，持續深化AI、雲端、網路及數位基礎設施等核心能力。本次合作將聚焦於AI-RAN技術驗證、AI運算平台整合及新型態網路架構研究，秉持「永遠走在最前面」的企業理念，持續布局未來智慧網路技術發展，持續提升網路品質與服務競爭力，並為台灣數位產業發展奠定堅實基礎。

中華電信 Nokia

延伸閱讀

下一代AI戰場／「超越工業革命」 美中競逐AGI

微軟點名台灣站在AI革命核心 七成雲端基建零組件來自亞太

至上整合記憶體、散熱、供電與監控四大關鍵技術

AI-RAN將全球基地台變身為分散式運算中心

相關新聞

AI代理開始「使壞」？從冒充者到逃脫者 6大失控行為曝光

OpenAI、Anthropic等AI公司，近期接連爆出AI代理失控事件，從冒充人類、欺騙、植入惡意程式，甚至突破沙盒環境等案例。揭示AI代理在獲得更多權限與工具後，可能採取非預期策略，也凸顯AI安全、監控、權限管理與監管機制的重要性。 近來，數起人工智慧（AI）失控事件引發安全疑慮，例如，美國OpenAI表示，旗下AI代理曾自主突破隔離沙盒（sandbox）環境，攻破美國開源AI平台「Hugging Face」內部系統；美國AI新創公司Anthropic也稱，旗下Claude模型自4月以來，已突破三家企業的系統，但它並非突破沙盒限制，而是因為測試環境設定失誤，未落實沙盒隔離，才導致模型連到真實網路。 雖然這些案例多發生於模擬駭客測試，卻凸顯一些AI代理為完成任務，可能自行違反規則，欺騙人類，甚至繞過原本設下的安全限制。《華爾街日報》（The Wall Street Journal）指出，失控的AI代理，甚至能依情境調整行為，例如，偽裝身分、與其他AI合作，甚至試圖擺脫監控環境，祕密逃脫等，展現出各種「人格特質」。 1.冒充者（The Impersonator） 英國政府監管機構

仁寶大溪AI伺服器製造中心正式啟用 強化全球AI製造布局

仁寶（2324） 11日舉辦大溪AI伺服器製造中心剪綵啟用典禮，正式啟用新世代AI伺服器製造產能，為仁寶布局全球AI製造版圖的重要里程碑。典禮由仁寶電腦董事長陳瑞聰主持，並邀請桃園市長張善政、桃園市議會議長邱奕勝、市議員李柏坊、梁為超、以及桃園市政府經發局局長張誠等貴賓共同見證，展現仁寶深耕台灣、強化全球AI供應鏈關鍵地位的決心。

中華電信、Nokia策略合作 推動AI-RAN前進次世代行動網路

電信龍頭中華電信（2412）11日宣布與Nokia簽署AI-RAN策略合作備忘錄，兩公司將共同研究行動網路與人工智慧技術之整合應用，探討AI-RAN技術研究、實驗室及場域驗證、AI運算架構與平台技術，以及次世代行動網路演進等合作。雙方將透過工作小組，逐步展開技術交流與概念驗證，共同探索AI技術於未來行動網路的應用潛力。

敦泰專利訴訟一審勝訴 義隆提告遭駁回

驅動IC廠敦泰（3545）11日公告，義隆電子先前主張敦泰及旗下兩家子公司侵害專利權，並向智慧財產及商業法院提起排除侵害專利權等訴訟，一審判決結果出爐，法院駁回義隆之訴及假執行聲請，訴訟費用由義隆負擔。敦泰表示，本案對公司財務及業務並無影響。

台積與Sony成立合資公司 支援下一世代影像感測器

索尼半導體（Sony）與台積電今（11）日宣布雙方簽署具法律效力之最終合作協議，於日本熊本縣合志市成立合資公司 Advanced Vision Semiconductor Manufacturing Corporation。此合資公司將採用先進製程技術，作為量產智慧型手機影像感測器所需之研發及製造的核心樞紐，並預計於 2029 年開始量產。

Sony攜手台積電設合資公司 2029年以先進製程生產下世代影像感測器

索尼半導體解決方案公司（Sony）與台積電（2330）11日宣布雙方簽署具法律效力之最終合作協議，於日本熊本縣合志市成立合資公司Advanced Vision Semiconductor Manufacturing Corporation。此合資公司將採用先進製程技術，作為量產智慧型手機影像感測器所需之研發及製造的核心樞紐，並預計於2029年開始量產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。