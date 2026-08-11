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神雲科技美國子公司宣布擴建 全力推動美國基礎設施成長

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

神達控股（3706）旗下子公司、全球高效能與節能伺服器解決方案領導廠商神雲科技，今日宣布其美國子公司MiTAC Computing Technology USA Corporation位於加州 Newark 的營運據點擴建盛大開幕。此項戰略擴建進一步深化了神雲科技對北美技術基礎設施、客戶共同創新以及企業長期成長的投資。

升級後的設施大幅提升了神雲科技的營運規模與工程技術實力，重點涵蓋四大卓越中心，首先是新產品導入中心（NPI lab）， 專為先進的氣冷與液冷機櫃級架構打造，支援快速原型製作與客戶遠端測試；其次是工程驗證實驗室，主要為企業級 AI 與雲端工作負載提供全面且端到端的軟硬體系統驗證；再來是客戶體驗中心，讓超大規模（Hyperscale）與企業客戶能直接體驗神雲科技最新的全棧式（Full-stack）單機至集群基礎設施；最後則技術服務中心： 提供專屬的部署後技術支援、產品生命周期管理與現場服務。

神雲科技美國子公司總經理黃裕聖（Raymond Huang）表示：「這座全新營運據點展現了神雲科技深化美國在地合作的堅定承諾。藉由這次擴建，我們能直接提供在地化的工程、測試、驗證與失效分析（FA）服務，全面強化我們在美國的銷售與製造營運量能。將此在地支援與我們先進的製造底蘊結合，我們打造出一個協同創新中心，旨在加速下一代資料中心基礎設施的上市時程。我們非常期待這座設施能為區域的創新與合作帶來更多契機。」

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