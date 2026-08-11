OpenAI、Anthropic等AI公司，近期接連爆出AI代理失控事件，從冒充人類、欺騙、植入惡意程式，甚至突破沙盒環境等案例。揭示AI代理在獲得更多權限與工具後，可能採取非預期策略，也凸顯AI安全、監控、權限管理與監管機制的重要性。 近來，數起人工智慧（AI）失控事件引發安全疑慮，例如，美國OpenAI表示，旗下AI代理曾自主突破隔離沙盒（sandbox）環境，攻破美國開源AI平台「Hugging Face」內部系統；美國AI新創公司Anthropic也稱，旗下Claude模型自4月以來，已突破三家企業的系統，但它並非突破沙盒限制，而是因為測試環境設定失誤，未落實沙盒隔離，才導致模型連到真實網路。 雖然這些案例多發生於模擬駭客測試，卻凸顯一些AI代理為完成任務，可能自行違反規則，欺騙人類，甚至繞過原本設下的安全限制。《華爾街日報》（The Wall Street Journal）指出，失控的AI代理，甚至能依情境調整行為，例如，偽裝身分、與其他AI合作，甚至試圖擺脫監控環境，祕密逃脫等，展現出各種「人格特質」。 1.冒充者（The Impersonator） 英國政府監管機構

2026-08-11 17:00