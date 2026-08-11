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仁寶大溪AI伺服器製造中心啟用 目標年底伺服器營收占比10%
仁寶今舉行高階伺服器大溪製造中心剪綵啟用典禮，正式投入AI伺服器製造布局。仁寶董事長陳瑞聰表示，仁寶2年前還是AI伺服器市場門外漢，如今全力投入，伺服器營收占比已從2025年的2%，今年第2季達高個位數，目標年底提升至10%，明年挑戰30%至40%。
仁寶今年5月宣布投資大溪廠，總投資金額40.3億元，透過舊廠改建及導入先進製造設備，僅花3個月完成啟用，預計今年第4季開始貢獻營收。
大溪製造中心主要生產AI伺服器系統及機櫃，並導入液冷散熱技術，強化機櫃級系統整合能力。陳瑞聰表示，除大溪廠外，美國德州2座廠預計年底試產、明年初量產，越南新廠也加速建置，三地同步擴產，力拚年底進入AI伺服器市場中段班。
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