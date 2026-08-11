快訊

金門防空警報響 外籍遊客「狀況外」…美籍男：不知道要往哪裡躲

聽新聞
0:00 / 0:00

仁寶大溪廠啟用 陳瑞聰：明年伺服器營收占比拚4成

中央社／ 台北11日電

仁寶全力搶進AI伺服器市場，大溪AI伺服器製造中心今天舉行啟用儀式，仁寶董事長陳瑞聰表示，除大溪廠，仁寶在美國德州的2個廠今年底開始試產、明年初量產，越南新廠也在加速建置中，三地同步擴產，目標今年底要擠進AI伺服器市場中段班。

仁寶高階伺服器大溪製造中心今天舉行剪綵啟用典禮，

陳瑞聰表示，仁寶2年前還是AI伺服器的門外漢，2年期間仁寶傾全公司之力投入，2025年伺服器占公司營收比重僅2%，2026年第1季達到5%，第2季已達高個位數，目標今年底伺服器營收占比要達到10%，明年更要挑戰達到30%至40%目標。

仁寶今年5月才宣布投資大溪廠，包括不動產購置、廠房改建及先進製造設備導入，總投資金額達新台幣40.3億元。為了搶時間，仁寶透過購買舊廠改裝，只花3個月就正式啟用，接下來客戶認證，目標今年第4季開始有營收貢獻。

仁寶大溪新廠土地面積約7654平方公尺，建物面積約2.17萬平方公尺，主要投入AI伺服器系統（L10）與機櫃（L11）製造，隨著大溪製造中心加入，仁寶AI伺服器系統產能將倍增，並新增機櫃製造能力。

陳瑞聰今天表示，AI產業正經歷需求大爆發，連自己唸國一的孫子，也在用ChatGPT做作業，未來應用將愈來愈廣。今天落成的大溪廠不只是製造中心，也將建立研發團隊，成為仁寶AI伺服器產品從研發到製造的轉接站。

仁寶表示，大溪AI伺服器製造中心將導入自主研發的液冷散熱技術，並聚焦機櫃級（Rack-level）系統整合、先進冷卻技術，與高密度AI基礎設施製造能力，以因應AI伺服器高功耗、高密度運算及高可靠性的需求，提供更穩定且具備優異能源效率的整體解決方案。正式啟用後，將進一步強化仁寶在AI伺服器製造、供應鏈韌性及全球交付能力上的競爭優勢。

陳瑞聰表示，仁寶目前AI伺服器客戶以Neocloud（新興雲端業者）為主，下一階段隨著德州廠完成，將進一步拓展至Hyperscaler（超大規模雲端服務商）及Enterprise企業客戶市場。

仁寶 伺服器 營收

延伸閱讀

億光東南亞最大據點今動土 泰國新廠砸重金卡位AI伺服器供應鏈

永擎7月營收月增101% 伺服器需求旺

AI 點火PCB！載板三雄處置仍走強CCL漲價助聯茂獲利年增2倍飆漲停

新聿科財報／AI 電源升級發酵 上半年營運登峰、EPS 4.55元

相關新聞

AI代理開始「使壞」？從冒充者到逃脫者 6大失控行為曝光

OpenAI、Anthropic等AI公司，近期接連爆出AI代理失控事件，從冒充人類、欺騙、植入惡意程式，甚至突破沙盒環境等案例。揭示AI代理在獲得更多權限與工具後，可能採取非預期策略，也凸顯AI安全、監控、權限管理與監管機制的重要性。 近來，數起人工智慧（AI）失控事件引發安全疑慮，例如，美國OpenAI表示，旗下AI代理曾自主突破隔離沙盒（sandbox）環境，攻破美國開源AI平台「Hugging Face」內部系統；美國AI新創公司Anthropic也稱，旗下Claude模型自4月以來，已突破三家企業的系統，但它並非突破沙盒限制，而是因為測試環境設定失誤，未落實沙盒隔離，才導致模型連到真實網路。 雖然這些案例多發生於模擬駭客測試，卻凸顯一些AI代理為完成任務，可能自行違反規則，欺騙人類，甚至繞過原本設下的安全限制。《華爾街日報》（The Wall Street Journal）指出，失控的AI代理，甚至能依情境調整行為，例如，偽裝身分、與其他AI合作，甚至試圖擺脫監控環境，祕密逃脫等，展現出各種「人格特質」。 1.冒充者（The Impersonator） 英國政府監管機構

仁寶大溪AI伺服器製造中心正式啟用 強化全球AI製造布局

仁寶（2324） 11日舉辦大溪AI伺服器製造中心剪綵啟用典禮，正式啟用新世代AI伺服器製造產能，為仁寶布局全球AI製造版圖的重要里程碑。典禮由仁寶電腦董事長陳瑞聰主持，並邀請桃園市長張善政、桃園市議會議長邱奕勝、市議員李柏坊、梁為超、以及桃園市政府經發局局長張誠等貴賓共同見證，展現仁寶深耕台灣、強化全球AI供應鏈關鍵地位的決心。

中華電信、Nokia策略合作 推動AI-RAN前進次世代行動網路

電信龍頭中華電信（2412）11日宣布與Nokia簽署AI-RAN策略合作備忘錄，兩公司將共同研究行動網路與人工智慧技術之整合應用，探討AI-RAN技術研究、實驗室及場域驗證、AI運算架構與平台技術，以及次世代行動網路演進等合作。雙方將透過工作小組，逐步展開技術交流與概念驗證，共同探索AI技術於未來行動網路的應用潛力。

敦泰專利訴訟一審勝訴 義隆提告遭駁回

驅動IC廠敦泰（3545）11日公告，義隆電子先前主張敦泰及旗下兩家子公司侵害專利權，並向智慧財產及商業法院提起排除侵害專利權等訴訟，一審判決結果出爐，法院駁回義隆之訴及假執行聲請，訴訟費用由義隆負擔。敦泰表示，本案對公司財務及業務並無影響。

台積與Sony成立合資公司 支援下一世代影像感測器

索尼半導體（Sony）與台積電今（11）日宣布雙方簽署具法律效力之最終合作協議，於日本熊本縣合志市成立合資公司 Advanced Vision Semiconductor Manufacturing Corporation。此合資公司將採用先進製程技術，作為量產智慧型手機影像感測器所需之研發及製造的核心樞紐，並預計於 2029 年開始量產。

Sony攜手台積電設合資公司 2029年以先進製程生產下世代影像感測器

索尼半導體解決方案公司（Sony）與台積電（2330）11日宣布雙方簽署具法律效力之最終合作協議，於日本熊本縣合志市成立合資公司Advanced Vision Semiconductor Manufacturing Corporation。此合資公司將採用先進製程技術，作為量產智慧型手機影像感測器所需之研發及製造的核心樞紐，並預計於2029年開始量產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。