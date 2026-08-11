仁寶大溪廠啟用 陳瑞聰：明年伺服器營收占比拚4成

仁寶全力搶進AI伺服器市場，大溪AI伺服器製造中心今天舉行啟用儀式，仁寶董事長陳瑞聰表示，除大溪廠，仁寶在美國德州的2個廠今年底開始試產、明年初量產，越南新廠也在加速建置中，三地同步擴產，目標今年底要擠進AI伺服器市場中段班。

仁寶高階伺服器大溪製造中心今天舉行剪綵啟用典禮，

陳瑞聰表示，仁寶2年前還是AI伺服器的門外漢，2年期間仁寶傾全公司之力投入，2025年伺服器占公司營收比重僅2%，2026年第1季達到5%，第2季已達高個位數，目標今年底伺服器營收占比要達到10%，明年更要挑戰達到30%至40%目標。

仁寶今年5月才宣布投資大溪廠，包括不動產購置、廠房改建及先進製造設備導入，總投資金額達新台幣40.3億元。為了搶時間，仁寶透過購買舊廠改裝，只花3個月就正式啟用，接下來客戶認證，目標今年第4季開始有營收貢獻。

仁寶大溪新廠土地面積約7654平方公尺，建物面積約2.17萬平方公尺，主要投入AI伺服器系統（L10）與機櫃（L11）製造，隨著大溪製造中心加入，仁寶AI伺服器系統產能將倍增，並新增機櫃製造能力。

陳瑞聰今天表示，AI產業正經歷需求大爆發，連自己唸國一的孫子，也在用ChatGPT做作業，未來應用將愈來愈廣。今天落成的大溪廠不只是製造中心，也將建立研發團隊，成為仁寶AI伺服器產品從研發到製造的轉接站。

仁寶表示，大溪AI伺服器製造中心將導入自主研發的液冷散熱技術，並聚焦機櫃級（Rack-level）系統整合、先進冷卻技術，與高密度AI基礎設施製造能力，以因應AI伺服器高功耗、高密度運算及高可靠性的需求，提供更穩定且具備優異能源效率的整體解決方案。正式啟用後，將進一步強化仁寶在AI伺服器製造、供應鏈韌性及全球交付能力上的競爭優勢。

陳瑞聰表示，仁寶目前AI伺服器客戶以Neocloud（新興雲端業者）為主，下一階段隨著德州廠完成，將進一步拓展至Hyperscaler（超大規模雲端服務商）及Enterprise企業客戶市場。