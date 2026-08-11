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公道伯王金平看全台新首富：自助天助、簡單的做到最好

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公道伯王金平看全台新首富：自助天助、簡單的做到最好

聯合報／ 記者林新輝/台北即時報導
出身路竹的立法院前院長王金平說，川湖從路竹起家，林董堅持「極簡單的事做到完美最好」的經營理念是成功的原因。圖為去年川湖第二期廠房動土，由川湖董事長林聰吉（左五）現身會場。圖／川湖提供
出身路竹的立法院前院長王金平說，川湖從路竹起家，林董堅持「極簡單的事做到完美最好」的經營理念是成功的原因。圖為去年川湖第二期廠房動土，由川湖董事長林聰吉（左五）現身會場。圖／川湖提供

伺服器滑軌大廠川湖科技創辦人兼董事長林聰吉167億美元（約新台幣5386億元）個人淨資產，超越國巨董事長陳泰銘，正式躍居台灣新首富，他資產還在持續累加中 。出身路竹的立法院前院長王金平說，川湖從路竹起家，他和林董曾有一面之緣，林總吉堅持「極簡單的事做到完美最好」的經營理念是川湖成功的原因。

川湖1986年在高雄路竹成立，原名「川湖工廠股份有限公司」，從家具、廚具的五金滑軌起家。同是路竹的王金平今天接受記者電話訪問說，他曾與林聰吉見過一次面，是一位很謙虛的經營者，散發對機械研發執的匠人精神。

王金平說，我們日常用的家具、廚具、抽屜、櫥櫃五金滑軌能夠滑順拉出、輕輕闔上，看起來很簡單，可是林聰吉領導的川湖「簡單事做到最好」，數十年如一日，品質從不打折。

林聰吉曾對內指出，川湖這輩子就只專注做好「這兩根滑軌」，把一件做到世界第一，就是最大的回報。隨著 AI 巨浪不僅敲開 IBM、HP（惠普）與廣達的大門，跨入高科技領域，也跟上輝達（NVIDIA）GPU 的速度。

川湖科技從一家瀕臨倒閉的高雄鐵工廠，翻身為如今毛利率超過 87% 的全球 AI 滑軌霸主。

王金平說，川湖的成功是自助也有天助，記者問「院長有買川湖股票嗎？」，王金平笑笑說，一張股票可以買一間房，太高了，他沒有川湖股票。

川湖今年第二季毛利率飆升至87.42%，創下歷史新高，較第一季的 77.74%大幅增加約9.7 個百分點。川湖被譽為最純的AI股，除了毛利率表現令人驚艷，難得的是，川湖自也詡是綠色領導品牌，長期致力節能減碳、提升能源使用效率，並持續汰換非綠色節能設備以減少溫室氣體排放，實現關懷環境生態的企業目標。

王金平 首富 台新

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