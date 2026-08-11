三星摺疊機預購旺 陳啓蒙：記憶體強漲低階機更難扛

三星新一代Z系列摺疊機預購年增近3成，台灣三星總經理陳啓蒙表示，記憶體需求至少未來一年都很強勁，三星A系列已調漲過價格，平板也調漲2次，但銷量未受影響，在記憶體高漲下，市場上幾乎看不到6000元以下的手機。

三星推出新一代Galaxy Z旗艦摺疊系列，包含ZFold8 Ultra、Fold8以及Flip8一共3款旗艦機，台灣三星自7月30日開放預購，今天開放早鳥預購民眾取貨，吸引「星粉」一早湧入排隊。

三星指出，Galaxy Z Fold8系列摺疊機在韓國創下預購量144萬支的歷史新高；其中50%預購者為30歲以下年輕族群，該年齡區間Z Fold8女性用戶數，更較前代翻倍成長。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙今天受訪時表示，新Z旗艦摺疊系列預購開出紅盤，整體預購較上一代大幅躍升近3成，Fold8超出預期。

台灣三星觀察，機種分布方面，Fold8全新4:3寬螢幕比例預購占比近半，Fold8 Ultra與Flip8分別占3成及2成，色彩選擇以紫色與粉色調於3款機型均占逾4成。

此外，高階大容量需求強勁， Fold8 Ultra16GB、1TB頂規版於三星智慧館與三星商城預購占比達4成。

針對記憶體價格飆漲推升手機成本，陳啓蒙表示，記憶體需求是跨產業、跨裝置的結構性需求，至少未來一年仍將維持強勁，勢必成為手機成本的重要關鍵因素。在需求強、供給吃緊的情況下，手機價格要下修並不容易，預期未來整體手機價格仍將有所波動。

以三星為例，陳啓蒙指出，三星A系列已調漲過一次價格，約新台幣500元至3000元，平板也已調漲2次，但銷售量並未受到太大影響，主因消費者普遍認為價格調整屬合理，畢竟記憶體價格上漲已是不爭的事實。

他表示，台灣今年整體手機銷量預估年減約6%至8%，不過從目前市場觀察，三星與蘋果的銷售表現穩健，受到影響較大的反而是競爭品牌，尤其是中低階手機承受的成本壓力更為明顯。

陳啓蒙指出，在記憶體價格持續高漲下，「目前市場上幾乎已看不到新台幣6000元以下的手機」。通路與業者可能必須進一步調整產品進貨結構，例如降低低階機種的比重、提高高階機種配置，透過產品組合與毛利結構調整，在成本壓力與市場需求間取得平衡。

值得注意的是，除了摺疊手機之外，三星S系列持續熱銷，顯示手機市場的消費分眾並未明顯改變。陳啓蒙表示，S25系列以及N前一代旗艦機的銷售表現仍不錯，顯示旗艦手機市場具一定需求。

至於摺疊手機市場，陳啓蒙指出，中國與韓國的摺疊機滲透率明顯高於台灣，主要與各市場結構不同有關。韓國是三星主場，「小摺」產品滲透率相對較高；中國因多家品牌積極推出摺疊手機，加上產品價格門檻逐步降低。

他認為，隨著三星Fold 8開拓市場，加上蘋果也加入摺疊手機市場，今年台灣摺疊手機市場有望迎來新的成長機會。